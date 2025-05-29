Trump'ı mahkeme de engelleyemeyecek

MUFG Bank'tan Michael Wan, mahkemenin iptal ettiği ABD gümrük vergilerinin Trump yönetiminin temyiz süreci boyunca yürürlükte kalmaya devam edeceğine işaret etti.



Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin Başkan Trump'ın gümrük vergilerine ilişkin kararının ardından, Trump yönetiminin avukatları mahkemeye temyize gideceklerini bildirdi.



Yönetimin temyiz sürecini muhtemelen Yüksek Mahkeme'ye kadar götüreceğini söyleyen Wan, “Bu aynı zamanda anlamlı bir yasal belirsizlik dönemi yaşanacağı anlamına geliyor ve bunun ne kadar süreceği belli değil” dedi.



Asya para birimlerinin dolar karşısında zayıflamasına yönelik şu ana kadar görülen tepkinin uzun sürmeyebileceğini belirtti.