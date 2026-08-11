Trump'ın abonelik hizmeti ilk meyvelerini verdi

ABD Başkanı Donald Trump 'ın Truth Social platformunun ana şirketi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Trump'ın paylaşımlarına erken erişim için ödeme yapmaya istekli müşterilerle anlaşma imzaladığını belirtti.

Medya şirketi bu haberi, ikinci çeyrekteki kayıpların on kat arttığını bildirdiği sırada verdi.

Trump, X platformundan paylaşım yapması yasaklandıktan sonra 2022'de Truth Social'ı kurdu ve şimdi önemli duyurular için bu platformu kullanıyor.

Trump Media & Technology Group geçen ay, müşterilerin başkanın piyasayı etkileyen sosyal medya paylaşımlarına erken erişim için ödeme yapabileceğini duyururken bu hizmete Truth API adı verildi.

Geçici CEO Kevin McGurn, basın açıklamasında müşterilerin isimlerini belirtmeden, "Yeni Truth API ürünümüz şimdiden gelir elde etmeye başladı ve bugüne kadar ondan fazla müşteriyle anlaşma imzalandı" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Truth API, 1 Ağustos'taki lansmanından önce birçok kurumsal müşteriye hizmet verdi ve gerçek dışı eleştirilere rağmen müşteri kazanmaya da devam ediyor.

BAŞKANLIK MAKAMININ TİCARİLEŞTİRİLMESİ

Trump'ın yüksek hızlı internet erişimini satma hamlesi, başkanlık makamının ticarileştirilmesi konusunda yeni soruları gündeme getirdi.

Axios haber sitesinin bildirdiğine göre, erken erişim için aylık abonelik ücretleri 60 bin ila 100 bin dolar arasında değişiyor.

Trump Media & Technology Group, basın bülteninde, 30 Haziran'da sona eren çeyrek için 238,1 milyon dolarlık bir zarar açıkladı.

Bu durum, bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 20 milyon dolarlık zararla tam bir tezat oluşturuyordu.

Açığın büyük kısmı nakit dışı varlıklardaki düşüşlerden kaynaklandı. Bu, dijital varlıklar, rehin verilen dijital varlıklar ve öz sermaye menkul kıymetlerinden kaynaklanan 190 milyon dolardan fazla kaybı içeriyordu.

Şirket ise bu arada, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artışla 1,7 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirdi.

Trump Media & Technology Group da ilk mali çeyreğinde, büyük ölçüde kripto para birimlerinin değerlerindeki düşüş nedeniyle net zarar bildirdi.

Şirket Pazartesi günü yaptığı açıklamada, nükleer füzyon şirketi TAE Technologies ile planlanan birleşmeyi 2026 yılında tamamlamak için iyi bir konumda olduğunu belirtti.