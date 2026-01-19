Trump'ın açıklamaları altın ve gümüşü uçurdu. Rekor üstüne rekor

19.01.2026 21:39

Son Güncelleme: 19.01.2026 22:02

Trump'ın açıklamaları altın ve gümüşü uçurdu. Rekor üstüne rekor
Reuters
NTV - Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland planına karşı olan Avrupa ülkelerine ek gümrük tarifeleri getirebileceği açıklamasının ardından altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırıyor.

Altın ve gümüş fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland anlaşmazlığı kapsamında bazı Avrupa ülkelerine ek gümrük tarifeleri uygulanabileceği uyarısının ardından rekor seviyelere yükseldi.

 

Altın, 20.05 itibarıyla yüzde 1,7 artışla ons başına 4 bin 672 dolara çıktı. Altın, gün içinde 4 bin 689 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

 

Gümüş ise yüzde 5 artışla ons başına 94,41 dolara yükseldi. Gümüş, gün içinde 94,61 dolarla rekor seviyeyi test etti. Gümüş fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 32’den fazla arttı.

Altın TürüYönSatışDeğişimSaat
Gram Altın6.579,20 TL1.01 %17:06
Ons Altın4.676,93 TL2.05 %21:47
Cumhuriyet Altını43.944,85 TL1.01 %16:55
Çeyrek Altın10.550,06 TL1.78 %21:47
Yarım Altın21.100,11 TL1.78 %21:47
Tam Altın42.135,10 TL1.78 %21:47
Reşat Altını45.274,52 TL1.01 %16:55
14 Ayar Altın TL/Gr3.807,25 TL1.13 %21:47
18 Ayar Altın TL/Gr4.878,55 TL1.13 %21:47
Ata Altın43.906,41 TL1.13 %21:47
Has Altın6.472,91 TL1.74 %21:47