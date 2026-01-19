Trump'ın açıklamaları altın ve gümüşü uçurdu. Rekor üstüne rekor

Altın ve gümüş fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland anlaşmazlığı kapsamında bazı Avrupa ülkelerine ek gümrük tarifeleri uygulanabileceği uyarısının ardından rekor seviyelere yükseldi.

Altın, 20.05 itibarıyla yüzde 1,7 artışla ons başına 4 bin 672 dolara çıktı. Altın, gün içinde 4 bin 689 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Gümüş ise yüzde 5 artışla ons başına 94,41 dolara yükseldi. Gümüş, gün içinde 94,61 dolarla rekor seviyeyi test etti. Gümüş fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 32’den fazla arttı.