Trump'ın açıklamaları altın ve gümüşü uçurdu. Rekor üstüne rekor
19.01.2026 21:39
Son Güncelleme: 19.01.2026 22:02
ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland planına karşı olan Avrupa ülkelerine ek gümrük tarifeleri getirebileceği açıklamasının ardından altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırıyor.
Altın ve gümüş fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland anlaşmazlığı kapsamında bazı Avrupa ülkelerine ek gümrük tarifeleri uygulanabileceği uyarısının ardından rekor seviyelere yükseldi.
Altın, 20.05 itibarıyla yüzde 1,7 artışla ons başına 4 bin 672 dolara çıktı. Altın, gün içinde 4 bin 689 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Gümüş ise yüzde 5 artışla ons başına 94,41 dolara yükseldi. Gümüş, gün içinde 94,61 dolarla rekor seviyeyi test etti. Gümüş fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 32’den fazla arttı.
|Altın Türü
|Yön
|Satış
|Değişim
|Saat
|Gram Altın
|6.579,20 TL
|1.01 %
|17:06
|Ons Altın
|4.676,93 TL
|2.05 %
|21:47
|Cumhuriyet Altını
|43.944,85 TL
|1.01 %
|16:55
|Çeyrek Altın
|10.550,06 TL
|1.78 %
|21:47
|Yarım Altın
|21.100,11 TL
|1.78 %
|21:47
|Tam Altın
|42.135,10 TL
|1.78 %
|21:47
|Reşat Altını
|45.274,52 TL
|1.01 %
|16:55
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.807,25 TL
|1.13 %
|21:47
|18 Ayar Altın TL/Gr
|4.878,55 TL
|1.13 %
|21:47
|Ata Altın
|43.906,41 TL
|1.13 %
|21:47
|Has Altın
|6.472,91 TL
|1.74 %
|21:47