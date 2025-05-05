Trump'ın açıklamaları demiri yükseltti

Demir cevheri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uygulanan gümrük vergilerini bir noktada düşürmeye istekli olduğunu söylemesinin ardından finans piyasalarındaki duyarlılığın artmasıyla yükseldi.



Trump'ın gümrük vergilerinin o kadar yüksek olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaretin fiilen durduğunu söylemesi üzerine çelik üretim malzemesinin vadeli işlemleri yükseldi. Trump ayrıca bazı ülkelerle ticaret anlaşmalarının bu hafta içinde yapılabileceğini söyledi.



Daha derin küresel ticaret çatışmalarının ekonomik etkileri ve riskleri hakkında endişeler artarken, demir cevheri de Trump'ın yüksek gümrük vergilerinden diğer endüstriyel metallerle birlikte etkilendi. Çin'de talebin durgun seyretmesi, potansiyel çelik üretim kesintilerinin yaklaşması ve arzın artması nedeniyle vadeli işlemler son dönemde zayıfladı.



Singapur'da vadeli işlemler, Cuma günü haftalık %2,7 düşüş kaydettikten sonra yerel saatle 09:55'te %0,6 artışla ton başına 96,30$'a yükseldi. Çin piyasaları resmi tatil nedeniyle kapalıydı.