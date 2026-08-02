Trump'ın aile şirketiyle davalık olan bankadan kara para açıklaması

ABD merkezli finans kurumu Capital One, Trump Organization'un banka hesaplarını yıllar önce kapatma kararıyla ilgili açılan davaya karşı Cuma günü yaptığı açıklamasında, bu kararı kara para aklama karşıtı uzmanlar tarafından yapılan bir incelemenin ardından aldığını belirtti.

Bu açıklama, bir bankanın kara para aklama endişelerini ABD Başkanı Donald Trump 'ın aile şirketiyle resmen ilişkilendirdiği ilk örnek olma özelliğini taşıyor. Capital One, Trump Organization'ın yasa dışı bir şekilde bankacılık hizmetlerinden mahrum bırakıldığı veya dini ya da siyasi gerekçelerle hizmet vermeyi reddettiği iddialarına şüphe düşürerek davanın düşürülmesini talep ediyor.

Trump Organization şirketi ve Capital One bankası, yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Capital One, Trump Organization şirketini hiçbir zaman yasa dışı para aklama ile suçlamadı. Ancak Cuma günü yapılan başvuruda, "Belgeler ve davacıların kendi iddiaları, Capital One'ın davacıların hesaplarını 'kara para aklama karşıtı' (AML) nedenlerle kapattığını açıkça ortaya koymaktadır. Kapatmalar, banka politikaları ve düzenleyici kılavuzlara uygun olarak Capital One'ın AML ekibi tarafından aylar süren analiz ve dikkatli bir incelemenin sonucudur." diye belirtiliyor.

Capital One, Mart 2021'de Trump'la bağlantılı 300'den fazla banka hesabını kapatma planlarını duyurdu. Trump Organization ve başkanın oğlu Eric Trump, Mart 2025'te Florida federal mahkemesinde dava açarak, hesapların Capital One'ın "woke" kültürüne olan bağlılıkları ve 6 Ocak 2021'deki ABD Kongre Binası'ndaki isyandan sonraki siyasi atmosferden faydalanma isteği nedeniyle kapatıldığını iddia etti.

YANLIŞ YÖNLENDİRİLMİŞ İDDİALAR

Miami'deki federal mahkeme, Capital One davasındaki iki şikayeti reddetti, ancak davacılara her seferinde değiştirilmiş bir şikayet sunma fırsatı verdi. Capital One, Temmuz ayında sunulan son versiyonun önceki iki dilekçeyle aynı temel kusurlardan muzdarip olduğunu belirtti.

Capital One, Cuma günü yaptığı başvuruda, Trump Organization'un siyasi bahane iddialarının yanlış yönlendirilmiş olduğunu ve mahkemeye sunulan belgelerin tüm bağlamıyla desteklenmeyen, seçilmiş alıntılara dayandığını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Capital One tarafından tespit edilen işlem modelleri, federal bankacılık kılavuzunda belirtilen faaliyet türleri arasındadır." denildi.

Trump'ın ikinci döneminin başlangıcından bu yana, ABD hükümetinin bazı büyük bankalara baskı uygulaması muhafazakarların, kurumların kasıtlı olarak siyasi sağcıları hedef aldığı yönündeki şikayetlerini yansıtıyor.

Ağustos 2025'te ayrımcı bankacılık işlemlerini yasaklayan bir başkanlık kararnamesi imzalayan Trump, Ocak ayında ise JPMorgan Chase'e karşı dava açtı. Aynı gerekçelerle, bu durum Wall Street'in, ABD Başkanının ikinci döneminde karşı karşıya kaldığı gergin politika ortamının altını çiziyor.

2019'da, ilk başkanlık döneminde Trump, Demokrat milletvekilleri tarafından yürütülen bir soruşturmanın parçası olarak Kongre ile mali kayıtları paylaşmalarını engellemek amacıyla Capital One ve Deutsche Bank'a dava açmıştı. Deutsche Bank'taki kara para aklama karşıtı uzmanların bir dizi işlemi işaretlediği ancak yöneticilerin bunları görmezden geldiği bildirilirken, Deutsche Bank o dönemde bu iddiaları yalanlamıştı.