Trump'ın anlaşmaları hayal ürünü mü?

Avrupa Birliği'nin ABD'den üç yıl içinde 750 milyar dolarlık enerji ithalatı satın alma sözü, ABD Başkanı Donald Trump ile ticaret anlaşması imzalamak için çok önemliydi, ancak bu sözü tutmak zor olacağa benziyor.



Anlaşma, küçük modüler reaktörler de dahil olmak üzere yıllık 250 milyar dolarlık doğal gaz, petrol ve nükleer teknoloji alımını gerektirecek. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bloğun tahminlerinin, kalan Rus fosil yakıt tedarikinden uzaklaşmak ve ABD'li üreticilerden "daha uygun fiyatlı ve daha iyi" sıvılaştırılmış doğal gaz satın almak için mevcut plana dayandığını söyledi.



SÖZLER TUTULMAYABİLİR



Ancak AB'nin bu kadar kısa bir sürede bu kadar iddialı bir akışı nasıl gerçekleştireceği belirsiz. Geçen yıl ABD'den yapılan toplam enerji ithalatı 80 milyar doların altında kaldı ve von der Leyen'in Trump'a verdiği sözün çok altında kaldı. Avrupa'nın ABD enerji sektörüne yaptığı yatırımların potansiyel rolü konusunda da belirsizlik var.



AB henüz rakamların ayrıntılı dökümünü sunmadı ve özel şirketlerin ABD petrol ve gazını satın almaya veya satmaya nasıl ikna edilebileceği hala belirsiz.



"TRUMP'IN GÖREV SÜRESİ DOLMADAN ÖNCE AKIŞIN GERÇEKLEŞMESİ OLASI GÖRÜNMÜYOR"



Rabobank Enerji Stratejisti Florence Schmit, "LNG dahil olmak üzere daha yüksek enerji alımlarına ilişkin AB-ABD anlaşması, ABD yönetimi LNG'yi kendisi satmaya karar vermedikçe veya AB, Asya'daki diğer piyasa katılımcılarına göre daha yüksek bir fiyattan LNG satın almaya karar vermedikçe, piyasa dengesinde hiçbir değişiklik yaratmayacaktır. Bu anlaşma, AB'nin ABD LNG projelerine daha fazla harcama yapmasına yol açsa bile, Trump'ın görev süresi sona ermeden önce akışların gerçekleşmesi olası görünmüyor." dedi.



AB DAHA ÖNCE DE SÖZ VERMİŞTİ



AB yetkilileri, enerji alımlarını Trump yönetiminin gözüne girmek için bir yol olarak görüyorlar ve AB ile ABD'nin böyle bir taahhütte bulunması ilk kez olmuyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından 2022'de AB enerji krizinin doruk noktasında, von der Leyen eski Başkan Joe Biden ile kısa vadeli LNG arzını 15 milyar metreküp artırmak için anlaştı.

Bu kez konuşulan rakamlar çok daha yüksek, ancak ABD'nin enerji ihracatı geçen yıl 330 milyar doların biraz üzerindeydi.



Danışmanlık firması FleishmanHillard EU'nun enerji ve iklim başkanı Maximo Miccinilli, "750 milyar dolar üç yıl için çok büyük bir rakam ve bunun LNG ve diğer yakıtların ötesinde ne anlama geleceği bana açık değil. Bunun, AB'nin önümüzdeki 10 kış için ihtiyaçları doğrultusunda daha uzun vadeli olarak müzakere edilmesi gerektiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.



AB'DE GAZ TALEBİ YAVAŞLAYACAK



27 ülkeden oluşan bloğun kendi modellemesine göre, bu on yıl boyunca daha yeşil bir ekonomiye geçişin hızlanmasıyla birlikte gaz talebi zayıflayacak.



Zaten dünyanın en büyük LNG üreticisi olan ABD, önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni bir arz dalgası başlatmak üzere. Planlanan başka projeler de var ve bunların hayata geçmesi için yeni alıcılar ve finansman gerekiyor. Trump, arzın tamamı Avrupa'ya gitmese bile yeni anlaşmalar yapmak için istekli olabilir.



TRUMP NEYİN PEŞİNDE?



BloombergNEF analisti Han Wei, "Trump yönetiminin en çok önem verdiği şey, yeni projelerden tedarik için Avrupalı alıcılarla yeni tedarik anlaşmaları yapmak, bu da finansman sağlamalarına yardımcı olacak. Trump'ın LNG anlaşmaları konusunda gerçekçi olarak peşinde olduğu şey, ABD-AB ticaret açığının hızlı bir şekilde giderilmesi değil, ABD'de yatırım ve istihdam yaratılmasının artırılması olabilir." dedi.



Wideangle LNG'de bağımsız danışman olarak çalışan eski enerji ticareti yöneticisi Jean-Christian Heintz, "Bunu AB için bir zafer olarak görmekte zorlanıyorum. Trump ile ilerlemek her ülkenin kendi kararı olacaktır." ifadesini kullandı.