Trump'ın başkanlığı Musk'a yaradı: Tesla uçtu, servetine servet kattı

ABD borsası, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanlığına seçilmesi sonrasında günü ralli yaparak tamamladı. Borsadaki üç endeks rekor tazeledi.



Trump'ın medya şirketi ile en büyük destekçisi Elon Musk'ın şirketi Tesla'daki yükseliş ise dikkat çekiciydi.



Tesla hisseleri yüzde 15'e yakın artış kaydederek yılın en yüksek seviyesini gördü. Seçim kampanyasının hareketlendiği son 6 aylık periyotta Tesla hisseleri, yüzde 62 değer kazandı.

Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology'nin hisseleri ise yaklaşık yüzde 6 yükseldi.

SERVETİNE SERVET KATTI



Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Tesla hisselerindeki yükselişle birlikte Elon Musk'ın servetine 26,5 milyar dolar daha eklendi.



Dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Musk'ın toplam serveti 290 milyar dolar olarak hesaplandı. En yakın rakibi Jeff Bezos'un ise 228 milyar doları bulunuyor.



ABD'DE ENDEKSLER REKOR TAZELEDİ



Dow Jones endeksi, 1500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,57 artarak 43.729,93 puana ulaştı.



S&P 500 endeksi, yüzde 2,53 artışla 5.929,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,95 kazançla 18.983,47 puana çıktı.



Dow Jones endeksi, Kasım 2022'den bu yana en iyi günlük performansını gösterdi. Üç endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.



BANKA HİSSELERİ HAREKETLENDİ



Finans şirketlerinin hisselerindeki ralli de dikkati çekti. ABD'li bankalardan JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 11,5, Bank of America'nın hisseleri yüzde 8,4 ve Goldman Sachs ile Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 13,1 yükseldi.

