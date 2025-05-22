Trump'ın "büyük, güzel yasa tasarısı"  kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, Başkan Donald Trump’ın öncelikli yasa tasarısı olan trilyon dolarlık vergi indirimi paketini geçirmek için gece boyunca süren yoğun müzakerelerin ardından tasarıyı 215’e 214 oyla kabul etti. Tasarı şimdi Senato’ya taşınıyor.

“Büyük Güzel Yasa Tasarısı” olarak adlandırılan paket, Trump’ın son dakika müdahaleleri, tavizleri ve açık uyarılarıyla Cumhuriyetçi muhaliflerin desteğini kazandı.

Louisiana’lı Cumhuriyetçi Başkan Mike Johnson, tasarının kabul edilmesini, “Amerikalıların tekrar kazanmasını sağlayacak” sözleriyle değerlendirdi.

Tasarı, Trump’ın 2017’deki başkanlık döneminde yürürlüğe giren 4,5 trilyon dolarlık vergi indirimlerini uzatırken, bahşişler, fazla mesai ücretleri ve araç kredisi faizleri gibi kalemlerde yeni vergi muafiyetleri getiriyor. Ancak bu vergi indirimlerinin maliyeti sosyal yardımlardaki kesintilerle dengelenmeye çalışılıyor.

DEMOKRATLARDAN TEPKİ



Cumhuriyetçiler, Medicaid ve SNAP (gıda kuponu) gibi sosyal destek programlarında milyonlarca kişinin kapsam dışında kalacağı değişiklikler yaptı. Çalışma şartları sıkılaştırıldı; sağlık hizmeti ve gıda yardımı almak isteyen bireylerin ayda en az 80 saat çalışması ya da sosyal faaliyetlere katılması gerekecek.

Demokratlar, yasa tasarısının sosyal programları baltaladığı ve düşük gelirli Amerikalılara zarar verdiği gerekçesiyle sert tepki gösterdi.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, “Bu çok büyük ve çirkin bir yasa tasarısı,” ifadelerini kullanırken, Kaliforniyalı Demokrat Pete Aguilar, “Gecenin karanlığında bu GOP vergi dolandırıcılığını geçirmek istiyorlar,” dedi.

ZENGİN DAHA ZENGİN, YOKSUL DAHA YOKSUL

Tasarıda dikkat çeken bir başka unsur da, Trump’ın etkisiyle önerilen çocuk tasarruf hesaplarının “Trump hesapları” olarak adlandırılması oldu. GOP yetkilileri bunu “Amerika’nın Altın Çağı’nın kapılarını aralayacak” bir adım olarak niteledi.



Tarafsız Kongre Bütçe Ofisi (CBO), paketin on yıl içinde federal açıkları 3,8 trilyon dolar artıracağını öngördü. Sosyal yardımlardaki kesintilerin ise yaklaşık 1 trilyon dolar tasarruf sağlayacağı tahmin ediliyor. Aynı analiz, yasanın en fazla yüksek gelirli hanelere kazanç sağlayacağını, düşük gelirli Amerikalıların ise daha fazla zorlanacağını ortaya koydu.

