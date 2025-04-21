Trump'ın Fed Başkanı'na eleştirisi doları vurdu: Son 3 yılın en düşük seviyesinde

ABD Başkanı Donald Trump’ın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Powell’ı “büyük kaybeden” olarak nitelendirdi ve faizlerin derhal düşürülmesini istedi. Bu gelişme, yatırımcılar arasında Fed’in bağımsızlığının tehdit altında olabileceği yönündeki endişeleri artırdı.



Dolar, başlıca para birimlerinden oluşan sepet karşısında 97.923 seviyesine gerileyerek Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü. İsviçre frangı karşısında ise yüzde 1.5’lik düşüşle son 10 yılın en düşük seviyesi olan 0.8063’e indi. Euro da 1.1535 dolara çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, cuma günü yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Powell’ı görevden almanın mümkün olup olmadığını incelediğini söyledi. Trump da, daha önce Powell’ın görevden alınmasının “yeterince hızlı gerçekleşmediğini” dile getirmişti. Ancak uzmanlar, Powell’ın doğrudan Başkan’a bağlı olmadığına ve yalnızca belirli prosedürlerle görevden alınabileceğine dikkat çekiyor.

PİYASALAR SERT SARSILDI

Trump’ın açıklamalarının ardından ABD borsaları pazartesi günü sert düşüşler yaşadı. Üç büyük endeks de yüzde 2’den fazla gerilerken, özellikle teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi, "Muhteşem Yedili" olarak bilinen büyük teknoloji hisselerindeki kayıplarda ağır darbe aldı.

Uzmanlara göre, Trump’ın uyguladığı gümrük tarifeleri ve ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler, ABD ekonomisinin görünümünü karartarak yatırımcıları Amerikan varlıklarından uzaklaştırıyor. Bu da dolar üzerinde ek baskı oluşturuyor.

