Trump'ın FED Başkanına yönelik hamlesi altın ve gümüş piyasasını da sarstı

ABD Başkanı Donald Trump ve FED Başkanı Jerome Powell arasında yaşananlar küresel piyasaları etkisi altına aldı. FED Başkanı Powell'a geçen yaz FED binasının yenileme projesiyle ilgili beyan ettiği bir düşüncesi hakkında soruşturma açıldı. Powell bu soruşturmayı merkez bankasına faiz oranlarını düşürmesi için baskı yapmayı amaçlayan bir "bahane" olarak değerlendirdi.

Powell soruşturmanın arkasında yıldızının bir türlü barışmadığı Trump yönetimi olduğunu iddia etse de Trump ilgisinin olmadığını açıkladı.

Bu gelişmeler yatırımcıların Amerikan Merkez Bankasının bağımsızlığı hakkında şüpheye düşmesine neden oldu. Piyasalar gelişmelerin ardından dalagalanırken altın ve gümüş piyasaları da gerginlikten nasibini aldı.

ONS ALTIN

Ons altın cuma günü piyasaları 4 bin 504 dolar seviyelerinde kapattı. Yeni gelişmelerin ardından haftaya yüzde 1,79 artış göstererek 4 bin 585 dolar seviyelerinde başladı.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş cuma günü 78, 75 dolardan piyasayı kapatmışken yeni gelişmelerden etkilendi. Haftaya 84,55 dolarla yüzde 7,33 oranında artışla başladı.

GÜMÜŞ GRAM

Haftayı 110,73 liradan kapatan gümüş gram yeni haftayı 117,07 liradan açtı. Küresel piyasalarda yaşanan gerginlik gümüş gramda da yüzde 5,72 oranında artışa neden oldu.