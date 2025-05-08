Trump'ın hayali gerçekleşiyor mu? 2027 yılı işaret edildi

ABD Hava Kuvvetleri, yeni Air Force One uçağının teslimatını hızlandırmak için bastırıyor. Hedef, Donald Trump’ın başkanlık dönemi sona ermeden önce uçağı hazır hale getirmek.



Hava Kuvvetleri Plan ve Programlardan Sorumlu Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral David Tabor ve Satın Alma Şefi Darlene Costello, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Alt Komitesi’ne yaptığı açıklamada, teslimatı hızlandırmak amacıyla hükümet ve özel sektörle birlikte çalıştıklarını söyledi.



İŞGÜCÜ VE TEDARİK SIKINTISI



Yetkililer, gecikmelerin temel nedenleri arasında Boeing’in işgücü sıkıntısı, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve kablolama tasarımıyla ilgili teknik sorunları gösterdi. Trump, ilk başkanlık döneminde Pentagon’u 3.9 milyar dolar karşılığında iki adet Boeing 747-8 satın almaya yönlendirmişti. VC-25B olarak adlandırılan bu yeni Air Force One uçaklarının 2024’e kadar hazır olması bekleniyordu. Ancak Nisan ayında yayımlanan bir Beyaz Saray raporu, projenin beş yıl geride kaldığını ve 2029’a ya da daha sonrasına sarktığını duyurdu.



TRUMP ALTERNATİF UÇAK ARIYOR



Trump, Şubat ayında projeye ilişkin memnuniyetsizliğini dile getirerek, “Bu lanet şeyi asla bitiremiyorlar” demişti. Yaşanan gecikmeler, Trump’ı alternatif uçak arayışına itti. Trump'ın gözünü Katar’a ait, altın yaldızlı, ultra lüks bir Boeing 747’ye diktiği belirtiliyor.