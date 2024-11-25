Trump'ın Hazine Bakanı Bessent'in ilk işi belli oldu

Donald Trump'ın Hazine Bakanlığı için seçtiği Scott Bessent, Wall Street Journal'a yaptığı konuşmada, Trump’ın vergi indirimleri ve tarife taahhütlerini yerine getirmeye odaklanacağını söyledi.



Wall Street Journal'ın haberine göre, Bessent tarifeler koymanın ve harcamaları azaltmanın da bir odak noktası olacağını söyledi ancak ayrıntıya girmedi.



Deneyimli hedge fon yöneticisi doların dünya rezerv para birimi statüsünü korumak için çalışacağını söyledi.



Trump, Çin sevkiyatlarına yüzde 60'lık tarife koymakla tehdit etmişti.



PİYASALAR BESSENT'İ NASIL KARŞILADI?



Trump'ın Bessent seçimini piyasalar olumlu karşıladı. Bessent'in gümrük tarifeleri konusunda daha ölçülü bir yaklaşımdan yana olduğu ve agresif ticaret politikalarına ilişkin endişeleri hafifleteceği düşünülüyor.



Bessent seçim doların güçlü yükselişini de durdurdu. Cuma günü 108 seviyesini aşarak 2 yılın zirvesini gören Dolar endeksi, yeni haftaya 107 bandında başladı.



YENİ BAKANIN ZORLU SINAVI



Diğer taraftan yeni bakanı göreve başladığı andan itibaren iki önemli konu bekleyecek.



Bunlarda ilki borç tavanı olacak. Ulusal borç tavanının süresi Ocak 2025'te dolacak. Yeni bakanın ilk görevi ABD'nin temerrüde düşmesini önlemek olacak.



Diğer başlık ise gelecek yıl sona erecek olan 2017 Trump vergi indiriminin süresini uzatmak.

