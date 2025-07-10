Trump’ın hedefinde bu kez Brezilya var: “Bolsonaro’ya cadı avı yürütülüyor”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Brezilya’yı ABD’li teknoloji şirketlerine yönelik “saldırılar” düzenlemekle ve 2022 başkanlık seçimlerine dair bir komploda yer almakla suçladı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ise bu suçlamalara sert yanıt verdi. Lula, gümrük vergisi tehditlerinin karşılıksız kalmayacağını belirterek, “Brezilya’nın yargı sistemine kimsenin müdahalesini kabul etmeyiz” dedi.

BOLSONARO DAVASI KRİZİN ODAĞINDA



Trump, hafta başında Lula ile Bolsonaro’nun yargılanması konusunda tartışmış, davayı “uluslararası bir utanç” olarak nitelemişti.

Bolsonaro’nun destekçileri, seçim yenilgisinin ardından başkentteki hükümet binalarına baskın düzenlemiş, bu olay “darbe girişimi” olarak yorumlanmıştı. Olay sırasında ABD’de bulunan Bolsonaro, suçlamaları reddetti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bolsonaro'nun "Halk için savaşmak dışında hiçbir şeyden suçlu olmadığını" söyledi ve savcılara "Bolsonaro'yu rahat bırakın!" dedi.



Brezilya hükümetini, “özgür seçimlere ve Amerikalıların ifade özgürlüğüne yönelik sinsi saldırılarla” suçladı. Ayrıca, ABD Ticaret Temsilcisi’ne Brezilya’nın dijital ticaret uygulamaları hakkında 301. madde kapsamında soruşturma başlatılması talimatını vereceğini söyledi.

ABD'DEN VERGİ MEKTUPLARI: BREZİLYA HEDEFTE



Trump, dünya genelinde 22 ülkeye gönderdiği mektuplarda yeni gümrük vergilerini duyurdu. Japonya, Güney Kore ve Sri Lanka gibi ticaret ortaklarını kapsayan bu adımın 1 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Özellikle Brezilya’ya yönelik mesajın daha “hedefli” olduğu, Beyaz Saray’ın daha önceki %10’luk vergi oranını %50’ye çıkarma tehdidiyle dikkat çektiği belirtildi.



Trump, kararının ulusal güvenlik endişelerine dayandığını savunurken, “Mevcut rejimin ağır adaletsizliklerini düzeltmek için gerekli” ifadelerini kullandı.



TRUMP'TAN BRICS ZİRVESİNE ELEŞTİRİ

Trump’ın sahibi olduğu Trump Media, Brezilya mahkemelerinin sosyal medya hesaplarını askıya alma kararlarına karşı mücadele eden şirketler arasında yer alıyor. Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçen ay sosyal medya şirketlerinin platformlarında yayımlanan içeriklerden sorumlu tutulabileceğine hükmetmişti.



Brezilya, Twitter’ın yeni adıyla X platformunun 2022 seçimlerine ilişkin yanlış bilgi içeren hesapları kapatmayı reddetmesi üzerine geçici yasak kararı almıştı.



Trump, hafta sonunda Rio de Janeiro’da düzenlenen BRICS zirvesini de hedef aldı. Grubu “Amerikan karşıtı” olarak nitelendiren Trump, bu ülkelere %10 ek vergi uygulanacağını söyledi.



Başkan Lula ise Pazartesi günü Trump’ın tehditlerine yanıt verdi: “Dünyanın değiştiğini bilmesi gerekiyor. Biz bir imparator istemiyoruz.”

