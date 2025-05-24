Trump'ın hedefinde bu kez teknoloji devleri var: Vergi istedi, hisseler çakıldı

ABD’nin Başkanı Donald Trump, Apple ve Samsung gibi teknoloji devlerine üretim baskısını artırdı.



Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Trump, ABD’de üretilmeyen iPhone ve diğer akıllı telefonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması gerektiğini belirtti.



Trump, Apple CEO’su Tim Cook’a uzun süre önce bu konuda mesaj verdiğini belirterek, “Amerika’da satılan iPhone’ların Hindistan’da ya da başka bir ülkede değil, ABD’de üretilmesi gerektiğini söyledim. Aksi takdirde Apple’ın bu ürünler için ABD’ye en az yüzde 25 vergi ödemesi gerekir” ifadelerini kullandı.

70 MİLYAR DOLARLIK KAYIP



Bu çıkış, teknoloji devinin borsadaki hisselerinde yüzde 2,6’lık düşüşe neden olurken, Apple’ın piyasa değerinde yaklaşık 70 milyar dolarlık kayıp yaşandı. Şirketin toplam değeri 3 trilyon doların altına indi.



Trump yalnızca Apple’ı değil, Samsung başta olmak üzere ABD dışı üretim yapan tüm akıllı telefon üreticilerini de kapsayan bir vergi tehdidinde bulundu. Cuma günü Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “Burada fabrika kuranlara vergi yok. Yani ya buraya gelecekler ya da bu vergiyi ödeyecekler,” dedi.



Trump yönetimi, daha önce Çin menşeli ithalat ürünlerine yönelik gümrük vergilerini yüzde 145’e kadar yükseltmiş, ancak ardından akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için muafiyet getirmişti. Apple ise bu süreçte, Çin’deki üretim ağına olan bağımlılığını azaltmak için Hindistan’a yönelmişti.



Şirket CEO’su Tim Cook, bu ay yaptığı açıklamada, Haziran çeyreğinde ABD’de satılacak iPhone’ların büyük çoğunluğunun Hindistan’da üretileceğini ifade etti. Analistlere göre, Apple cihazlarının yüzde 90’ından fazlası halen Çin’de monte ediliyor.

APPLE'A BÜYÜK YÜK



Öte yandan analistler, iPhone üretiminin ABD’ye taşınmasının şirket için mali açıdan büyük bir yük olacağını belirtiyor. Wedbush Securities’in verilerine göre, ABD’de üretilen bir iPhone’un fiyatı mevcut üretim maliyetinin üç katına çıkabilir ve 3 bin 500 doları bulabilir.



Trump, “Tim Cook’a yıllardır Çin’de inşa ettiği fabrikalara ses çıkarmadığımızı söyledim. Ama artık bizim için ABD’de inşa etmeli. Hindistan kendi başının çaresine bakabilir,” diyerek Apple’a yönelik baskısını yineledi.



ABD, Apple’ın en büyük pazarı konumunda ve şirket burada yılda 60 milyondan fazla iPhone satışı gerçekleştiriyor. Yeni vergi tehdidinin, teknoloji devlerinin küresel üretim stratejilerini nasıl şekillendireceği merak konusu.

