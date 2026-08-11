Trump'ın İran şartı petrolü yükseltti

WTI ham petrol , ABD ve İran arasında savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için olası bir anlaşmaya ilişkin artan belirsizliğin desteğiyle, art arda üç seanslık yükselişin ardından varil başına 82 doların, Brent petrol ise 87 doların üzerinde kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump , İran'ın çatışmalarda öldürdüğü kişiler için tazminat talebini yinelemesinin ardından, İran'a yönelik kapsamlı yeni taleplerde bulundu.

Bu talepler, kısa vadeli bir anlaşma olasılığını gölgeledi ve piyasaları uzun süreli arz kesintilerinden endişelendirdi.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlamak için yeni askeri saldırılar başlatmaktansa, İran üzerindeki ekonomik baskının yoğunlaşmasına izin vermeye hazır olduğunu belirtti.

Bu arada, İran ve Umman henüz boğazın yeniden açılması konusunda bir anlaşmaya varamadı; Tahran, bu adımı ABD ile bir anlaşma sağlanmasına bağlı kılıyor.