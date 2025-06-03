Trump'ın isteğine "zor" yanıtı

TSMC CEO'su C.C. Wei, ABD Başkanı Donald Trump'a ABD'de 100 milyar dolarlık bir girişim kurmanın beş yılda tamamlanmasının zor olacağını ve bunun "zaman alacağını" söylediğini açıkladı.



Şirketin hissedarlar toplantısında konuşan Wei, yabancı yari iletkenlerle ilişkili ürünlere Trump'ın getirdiği tarifeler konusunda ABD Ticaret Bakanlığı ili başından beri temas halinde olduklarını söyledi.



Wei, yüksek vergilerin TSMC'nin ABD'deki üretim maliyetlerini artıracağı endişelerini paylaştığını açıkladı.

