Trump'ın istifa çağrısına 40 bin başvuru

ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa çağrısına 40 bin kamu çalışanı dönüş yaptı.



Trump, tüm federal çalışanlara istifa etmeleri halinde 7 aylık maaş teklif etmişti.



Ertelenen emeklilik verilerine yakın olan bir personel yönetimi ofisi yetkilisi, istifa sayının arttığını ve yönetimin son 24 saatte başvuru akını beklediğini söyledi.



İstifa başvuruları için son tarih 6 Şubat olarak belirlenmişti.



Kamu çalışanlarına istifa çağrısı Trump yönetiminin hükümeti elden geçirme çabaarının son adımları arasında yer alıyordu.



ABD'de federal kurumların yeniden yapılandırılması kapsamında iş gücünü azaltmaya yönelik yeni adımların atılabileceği belirtiliyor.



Ülkede yaklaşık Yaklaşık 2,3 milyon sivil federal çalışan bulunuyor.

Sivil savunma, kolluk kuvveti, posta ve diğer bazı hassas pozisyonlarda çalışanlar istifa çağrısından muaf tutulmuştu.