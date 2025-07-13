Trump'ın ne yapacağı belli olmuyor... Piyasalar Pazartesi'ye nasıl başlayacak?

ABD'den gelen gümrük vergisi tehditlerine karşı giderek artan bir duyarsızlık gösteren finans piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere Avrupa Birliği ve Meksika için yüzde 30'luk bir oran ilan etmesinin ardından Pazartesi günkü açılışta bir testle karşı karşıya kalacak.



Trump, Kanada'dan Brezilya'ya ve Cezayir'e kadar herkese daha fazla gümrük vergisi uygulanacağı sözünü vererek ve ticaret ortaklarını daha fazla müzakere etmeye davet ederek ticaret önlemlerini artırdı. JPMorgan Chase & Co. gibi şirketlerin rehavet uyarılarına rağmen İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon gibi isimlerden gelen rehavet uyarılarına rağmen, yatırımcılar şu ana kadar ABD başkanının geri adım atacağına güveniyormuş gibi davrandılar.



Annex Wealth Management'ın baş ekonomisti Brian Jacobsen bir e-postada, “Yatırımcılar Trump'ın AB mallarına yönelik yüzde 30'luk gümrük vergisi tehdidiyle blöf yaptığını düşünmemeli. Bu düzeyde bir gümrük vergisi cezalandırıcıdır, ancak muhtemelen ABD'den daha fazla zarar verecektir, bu yüzden zaman geçiyor." dedi.



BITCOIN, DOLAR, EURO NE DURUMDA?



Son günlerde rekor seviyeye ulaşan ve hafta sonu boyunca işlem gören Bitcoin, Trump'ın son mesajlarının ardından çok az hareket etti. Döviz piyasaları Sidney saatiyle sabah 5'te yeniden işlem görmeye başladığında küresel risk iştahı üzerindeki etkinin bir başka göstergesi olacak. Yatırımcılar bölgenin göreceli büyüme beklentilerini değerlendirirken, Euro bu ay dolar karşısında 2021'den bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.



AB NE OLDUĞUNU ŞAŞIRDI



AB, daha yüksek gümrük vergilerini engellemek için ABD ile geçici bir anlaşma yapmaya çalışıyordu ancak Trump'ın mektubu Brüksel'deki son iyimserliği kırdı. Bununla birlikte ABD Başkanı ek ayarlamalar için bir açık kapı bıraktı.



Jacobsen, "Her zaman olduğu gibi, bu oranların düşürülmesini sağlayabilecek pek çok koşul ve madde var. Muhtemelen bu yüzden piyasa gümrük vergisi konuşmalarından hoşlanmıyor olabilir ama paniğe de kapılmıyor." ifadesini kullandı.



TRUMP BELİRSİZLİĞİ HAKİM DURUMDA



Finans piyasaları Trump'ın ikinci döneminde başlattığı bir dargın bir barışık tarife kampanyasını nasıl fiyatlandıracaklarını bilemiyorlar. Piyasalar 2 Nisan'daki “Kurtuluş Günü” açıklamalarına riskli varlıkları ve hatta ABD Hazine tahvillerini satarak yanıt verirken, Trump'ın tehdit ettiği birçok vergiyi ertelemesiyle bu hareketlerin neredeyse tamamı tersine döndü.



Trump 1 Ağustos'un zor bir son tarih olacağını söylediğinde bile, piyasalar bu tarih hala tartışılabilirmiş gibi tepki verdi. Trump'ın ticaret saldırısını yoğunlaştırmasıyla hisse senetlerinin tüm zamanların en yüksek seviyelerinden düştüğü ve doların Şubat ayından bu yana en iyi haftasını yaşadığı Cuma günü bazı ihtiyat işaretleri gösterdiler.



Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a yazdığı mektupta Trump, ülkenin “sınırı güvence altına almama yardımcı olduğunu” söyledi ancak bunun yeterli olmadığını da ekledi. Bir Beyaz Saray yetkilisine göre ABD, USMCA uyumlu mallara yüzde 30 oranını uygulama niyetinde değil.

Meksika pesosu 9 Temmuz'da dolar karşısında 18.5525 ile son bir yılın en yüksek seviyesini gördü.