Trump'ın olası zaferi piyasaları nasıl etkiler?

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump , suikast girişiminden kılpayı kurtuldu. Trump 'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimaline yönelik beklentiler güçlendi. Trump'ın olası zaferinin konuşulmaya başlanması ile altın ve Bitcoin'de yükseliş yaşandı. Altın, yüzde 1'e yakın yükselişle 2 bin 420 doları gördü. Bitcoin ise yüzde 3'ü aşarak 62 bin 500 doların üzerine çıktı. Buna rağmen gelişmekte olan para birimi ülkelerinde düşüş görüldü. Trump'a yönelik saldırının ardından piyasaların ilk işlem gününde Meksika pesosu yüzde 0,8 düşerken, Güney Afrika randı yüzde 0,6 geriledi. Türkiye'de ise piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı sınırlı hareketler gerçekleşti. Türk Lirası, 33,05 seviyesinde yatay seyretti.

UZUN VADEDE İHTİMALLER



Uzmanlara göre ABD'de Trump'ın başkan seçilmesinin Avrupa ve gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyebileceği ifade edildi. Özellikle Trump’ın ticaret politikasındaki belirsizliğin Avrupa ekonomisini derinden sarsabileceği belirtildi.



Olası Trump dönemindeki ticaret politikası belirsizliği, savunma ve güvenlik konuları ile iç politikadaki gelişmelerin Avrupa ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde negatif etkileri üzerinde duruldu.



ABD yönetimi ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret gerginlikleri Trump’ın son döneminde artmıştı. ABD tarafından Avrupa çelik ve alüminyumuna gümrük vergileri getirilmişti. AB'den de ABD ürünlerine yönelik ek vergiler uygulanmıştı.



Trump'ın Avrupa ürünleri de dahil ABD'ye ithal edilen kalmlere yüzde 10 oranın gümrük vergisi uygulayabileceği ifade edildi.



Yüksek gümrük vergilerinin ise Doları güçlendirebileceği kaydedildi. Dolar endeksi, bugün 104 civarında yatay seyrediyor.



Trump'ın Ukrayna'ya yardımı düşürebileceği ve bu durumun Avrupa ekonomisi üzerindeki stresi artırabileceği de aktarıldı.