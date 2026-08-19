Trump'ın savaş açtığı temiz enerji sektöründe büyük ivme

Donald Trump , ABD yönetiminin güneş ve rüzgar enerjisinin yaygınlaştırılmasını engelleme çabalarına rağmen, artan elektrik talebinin yeni kapasiteye yatırım yapılmasını teşvik etmesiyle beklenmedik bir temiz enerji patlamasına başkanlık ediyor.

S&P Global Energy'ye göre, temiz enerjiye yapılan eklemeler bu yıl rekor bir artışla 45 gigawatt yükselecek; bu da Türkiye 'nin ortalama elektrik talebine eşdeğer. Bu artış, 2024'te kırılan önceki rekorun yaklaşık yüzde 25 üzerinde.

Financial Times 'in yaptığı habere göre analistler, ABD başkanının İran'la yürüttüğü ve küresel enerji fiyatlarını yükselten savaşın, yapay zeka veri merkezlerinden gelen artan enerji talebinin ve geliştiricilerin süresi dolmak üzere olan vergi indirimlerinden yararlanma telaşının, temiz teknoloji patlamasını tetiklediğini açıkladı. Trump yönetimi ayrıca enerji ihtiyaçları karşısında pragmatik bir yaklaşım sergiledi.

Enerji altyapısı yatırım grubu Captona'nın CEO'su Izzet Bensusan, "Yenilenebilir enerjilere karşı çıkmaya yönelik bir kampanya vaat etmişlerdi, ancak aynı zamanda onsuz yapamayacaklarının da farkına varıyorlar" dedi. "Enerji talebinin sabit kalacağı bir dünya görmüyorum." diye de ekledi Bensusan.

S&P'ye göre, yeni güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi 2026'da sırasıyla yaklaşık üçte bir ve neredeyse yüzde 50 oranında artacak. Güneş enerjisi 2027'de yeni bir rekor kırarken, rüzgar enerjisi toparlanmadan önce gerileyecek.

TRUMP'IN KOYDUĞU ENGELLER

Beyaz Saray sözcüsü Taylor Rogers ise Trump döneminde rekor seviyede petrol ve doğalgaz üretimi yaşandığını öne sürdü.

“Başkan, Amerikan enerjisini serbest bırakma sözünü yerine getirdi,” diyen Rogers, “Aynı zamanda, yönetim, Amerikan vergi mükelleflerinin haksız yere finanse etmek zorunda kaldığı pahalı ve güvenilmez enerji kaynaklarına yönelik sübvansiyonları sona erdirdi.” dedi.

Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları, Trump'ın selefi Joe Biden tarafından desteklenen enerji geçişini engelleme yönündeki ilk çabalarına rağmen gerçekleşti.

Trump yönetimi Nevada'daki Esmeralda 7 projesini kesintiye uğrattı. Bu proje, ABD'deki en büyük tek seferlik güneş enerjisi projesi olacaktı.

ABD Başkanının "Tek Büyük Güzel Yasa Tasarısı" (One Big Beautiful Bill Act) aynı zamanda güneş ve rüzgar enerjisi için vergi indirimlerini de azalttı ve yönetimi, 150'den fazla karasal rüzgar enerjisi projesi de dahil olmak üzere rutin proje onaylarına müdahale etti. Ancak OBBBA'nın şartlarına göre, güneş ve rüzgar enerjisi geliştiricilerinin projelere başlamak için 4 Temmuz'a, tamamlamak için ise 2030'a kadar süreleri vardı.

S&P Global yenilenebilir enerji analisti John Murray, "Bu son tarih, geliştiricileri acele etmeye ve inşaata başlamaya teşvik etti" dedi.

Elektrik talebinde keskin bir artış beklentisi de kurulum hızını etkiliyor.

DAHA HIZLI VE UCUZ ALTERNATİFLER

ICF danışmanlık şirketine göre, ABD'nin enerji tüketiminin 2035 yılına kadar yüzde 39 oranında artması bekleniyor. Bu artışın nedenleri arasında enerjiye aç veri merkezleri, ev aletlerinin ve ulaşımın elektrifikasyonu yer alıyor. Bu artış, on yıldan uzun bir süre boyunca talebin sabit kalmasının ardından geliyor.

Güneş ve rüzgar enerjisi, şebekeye eklenmesi en hızlı ve en ucuz enerji kaynakları arasında yer alıyor. RMI adlı düşünce kuruluşuna göre, yeni güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin kurulma süresi iki yıldan azken, doğalgaz projelerinin geliştirilmesi en az üç yıl sürüyor.

Yatırım bankası Lazard'a göre, üreticiler güneş ve rüzgar enerjisini sırasıyla megawatt saat başına 38 ve 37 dolara satarak başa baş noktasına ulaşabilirken, doğalgazın megawatt saat başına fiyatı en az 48 dolar. Ancak bu ücretler, sistem yükseltme maliyetlerini ve kesintileri gidermek için kullanılan bataryaları tam olarak hesaba katmıyor.

Yenilenebilir enerji geliştiricileri de bundan fayda sağlayacak, çünkü Biden'ın Enflasyonu Azaltma Yasası kapsamındaki sübvansiyonlar sona erdiğinde elektrik fiyatlarının yüzde 40 ila 120 oranında artması bekleniyor.

BloombergNEF'in ülke ve politika araştırmaları başkanı Ethan Zindler, "Açıkçası, geliştirici olmak için iyi bir zaman," dedi. Zindler, "Veri merkezlerinin güce ihtiyacı var ve buna esasen dün de ihtiyaçları vardı." diyerek sözlerine eklemede bulundu.

Sıcak hava dalgaları ve Trump'ın İran savaşı da büyümeye katkıda bulundu.

PRAGMATİK YÖNETİME KARŞI SAVUNMA

Araştırma şirketi Rhodium Group'a göre, konut tipi güneş panellerine, bataryalara ve sıfır emisyonlu araçlara yapılan tüketici yatırımları, 2026 yılının ikinci çeyreğinde temiz enerji harcamalarına öncülük ederek bir önceki çeyreğe göre yüzde 45, 2025 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 21 artış gösterdi.

Rhodium'un enerji ve iklim uygulamaları direktörü Hannah Hess, "Florida'daki insanlar, kasırga sırasında evlerinin elektriğinin kesilmesini önlemek için çok sayıda ev tipi batarya sistemi kuruyor." dedi. "İran savaşı yakıt fiyatlarını yükselttiği için, daha fazla elektrikli ve hibrit araç satın alımı görüyoruz." diye ekledi Hess.

ABD mahkemeleri, Trump'ın yeşil enerjiye karşı savaşını yavaşlattı. Oregon'daki bir bölge mahkemesi hakimi, Pentagon'a karasal rüzgar enerjisi geliştirme çalışmalarını engellemeyi bırakması emrini verdi. Mahkemeler, yönetimin ABD'nin doğu kıyısındaki rüzgar enerjisi projelerinin inşaatını durdurma yönündeki beş girişiminin tamamını engelledi.

Financial Times'a bilgi veren kaynaklara göre, geliştiriciler doğrudan yönetime lobi yaparak ve yönetimle bağlantılı kişileri kullanarak bazı projeler için savunuculuk yapmada başarı elde ediyorlar. Argümanlardan biri de projelerin, Trump'ın tercih ettiği enerji kaynağı olan fosil yakıtların yerini almayacağı yönünde.

Temiz enerji şirketi Avantus'un CEO'su Cliff Graham, "İzinler konusunda gördüğümüz şey, yönetimin oldukça pragmatik olması," dedi. “Reno, Tucson ve Barstow arasında, güneş enerjisi artı depolama sisteminden daha iyi bir kullanım alanı olmayan çok fazla arazi var.” diye belirtti Graham.