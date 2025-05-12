Trump'ın şirketi halka arz oluyor! Yüzde 280 yükseldi

Trump ailesine bağlı Bitcoin odaklı bir girişim, Gryphon Digital Mining ile yapılan birleşme anlaşmasının bir parçası olarak halka açılacak.



HİSSELER YÜZDE 280 ARTTI



Hut 8 tarafından yapılan açıklamada, çoğunluğu Hut 8 Corp. şirketine ait olan ve kısmen Eric Trump ve Donald Trump Jr. tarafından desteklenen American Bitcoin Corp. şirketinin Gryphon tarafından tamamen hisse senedi birleşme işlemiyle satın alınacağı belirtildi. Gryphon hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 280 artışla 2,04 dolara yükseldi.



Mart ayında faaliyete geçen American Bitcoin, yalnızca Bitcoin madenciliği ve stratejik Bitcoin rezervi geliştirmeye odaklanmıştı. Şirket daha önce Trump oğullarının da aralarında bulunduğu bir grup yatırımcı tarafından kurulan American Data Centers Inc. olarak biliniyordu.



Açıklamada, yeni birleşen şirketin American Bitcoin markası altında faaliyet göstereceği ve Nasdaq'ta “ABTC” sembolü altında işlem görmesinin beklendiği belirtildi. İşlemin bu yılın üçüncü çeyreği gibi erken bir tarihte tamamlanması bekleniyor.



American Bitcoin'in mevcut hissedarlarının şirketin yaklaşık yüzde 98'ine sahip olması bekleniyor. American Bitcoin'in yönetim kurulu ve firmanın baş strateji sorumlusu Eric Trump'ın da aralarında bulunduğu yönetim ekibi tarafından yönetilecek.



Hut 8'in CEO'su Asher Genoot, "Bu işlem, American Bitcoin'i düşük maliyetli Bitcoin birikimi için amaca yönelik bir araç olarak ölçeklendirmede bir sonraki adımı işaret ediyor. American Bitcoin'i halka açarak, Hut 8'in bilançosundan bağımsız olarak özel büyüme sermayesine doğrudan erişimin kilidini açmayı ve hissedarlarımız için Bitcoin'e uzun vadeli maruz kalmayı korumayı umuyoruz." dedi.