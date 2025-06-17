Trump'ın telefonu Çin'de üretilecek: "ABD'de tasarlanması imkansız"

ABD’nin başkanı Donald Trump’ın şirketi Trump Organization, 499 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sunulacak olan altın renkli T1 model akıllı telefonu duyurdu.

Android işletim sistemiyle çalışacak olan cihazın “ABD’de üretileceği” açıklanmasına rağmen, teknoloji uzmanları telefonun aslında Çin’de üretileceğini iddia etti.

"TAMAMEN İMKANSIZ"



International Data Corporation’ın başkan yardımcısı Francisco Jeronimo, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Telefonun sıfırdan ABD’de tasarlanması veya tamamen orada monte edilmesi mümkün değil. Bu tamamen imkansız,” ifadelerini kullandı. Jeronimo, cihazın büyük ihtimalle Çinli bir orijinal cihaz üreticisi (ODM) tarafından üretileceğini belirtti.



Benzer bir değerlendirme, Counterpoint Research’ten geldi. Kurumun analistlerinden Blake Przesmicki, “Amerikan yapımı bir telefon olarak lanse edilse de, cihazın Çinli bir ODM tarafından üretileceği olasılığı yüksek,” dedi. Araştırma Direktörü Jeff Fieldhack ise ABD’de büyük ölçekli elektronik üretimin hala sınırlı olduğunu vurguladı.



Trump, başkanlığı döneminde elektronik ürünlerin ABD’de üretilmesini teşvik etmiş ve ithal edilen cihazlara gümrük vergisi tehdidinde bulunmuştu. Apple gibi teknoloji devlerini de bu yönde baskı altına almıştı. Ancak uzmanlar, iPhone gibi gelişmiş cihazların ABD’de üretilmesinin hem maliyetleri artıracağını hem de yıllar alabilecek bir süreci gerektireceğini dile getiriyor.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNE BAĞIMLI



Uzmanlara göre Trump Organization’ın T1 modeli de diğer akıllı telefonlar gibi küresel tedarik zincirine bağımlı. Örneğin cihazda yer alacak 6.8 inçlik AMOLED ekran, çoğunlukla Güney Koreli Samsung, LG veya Çinli BOE tarafından üretiliyor. 499 dolarlık fiyat etiketi düşünüldüğünde, cihazın büyük ihtimalle Tayvan merkezli MediaTek’in bir işlemcisine sahip olması bekleniyor.



50 megapiksel kamerasıyla öne çıkarılan T1’in görüntü işleme çiplerinin de Japonya merkezli Sony gibi firmalardan sağlanması muhtemel. Cihazın hafıza bileşenlerinde ise ABD merkezli Micron gibi üreticilerin yanı sıra Güney Koreli Samsung gibi alternatiflerin kullanılması mümkün.



Counterpoint Research’ten Fieldhack, “Yerel üretim kapasitesi olsa dahi, şirket yine de kritik bileşenler için yurtdışına bağımlı kalacaktır,” dedi.

