Trump’ın vergi kararı yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump dün, Mart ayından bu yana çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracağına dair geçen hafta yaptığı sürpriz açıklamayı bugünden gününden itibaren yürürlüğe koyan bir kararname imzaladı.



“25 ile başladık ve daha sonra verileri daha fazla inceledikten sonra bunun büyük bir yardım olduğunu ancak daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu fark ettik. İşte bu yüzden 50 yarın başlıyor” diyen Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, Salı günü Washington'da düzenlenen bir çelik endüstrisi konferansında bu hamleyi açıkladı.



Gümrük vergisi artışı Türkiye saati ile 07.01'de yürürlüğe girdi.



Söz konusu artış, Trump'ın daha geniş kapsamlı gümrük vergilerine 90 günlük bir ara verdiği dönemde ABD ile ön ticaret anlaşması imzalayan tek ülke olan İngiltere dışındaki tüm ticaret ortakları için geçerli. ABD'ye en çok metal ihraç eden ülkeler arasında yer almayan İngiltere'den yapılan çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan oran en az 9 Temmuz'a kadar yüzde 25 olarak kalacak.