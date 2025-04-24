Trump'ın vergi korkusu: "Zenginler gider, ülke para kaybeder"

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada zengin Amerikalılara yönelik vergi artışlarına karşı olduğunu belirtti. Trump, bu tür düzenlemelerin, birçok milyonerin ülkeyi terk etmesine neden olabileceğini dile getirdi.

Bir muhabirin “milyoner vergisi”ne ilişkin sorusu üzerine Trump, “Eskiden insanlar sadece eyalet değiştirirdi. Ama artık ulaşım o kadar kolay ki ülkeleri terk ediyorlar” diyerek, böyle bir durumda ülkenin büyük miktarda gelir kaybı yaşayacağını savundu.



Trump, “Zengin insanlar vergiyi ödüyor. Eğer onları kaybederseniz, bu ülke için kötü olur,” ifadelerini kullandı. Ancak uzmanlar, taşınan milyonerlere cazip gelen ülkelerin çoğunun zaten ABD'den daha yüksek vergi oranlarına sahip olduğunu ve ABD vatandaşlarının yurt dışında yaşasalar bile vergi ödemekle yükümlü olduklarını hatırlatıyor.

TRUMP, GERİ ADIM MI ATIYOR?

Trump’ın bu açıklaması, birkaç hafta önce Senato’daki Cumhuriyetçilere ve Çoğunluk Lideri John Thune’a, yüksek gelirli Amerikalıların vergilerini artırmaya açık olabileceğini söylemesinin ardından bir geri adım olarak değerlendiriliyor. Axios ve Bloomberg'in haberlerine göre, Beyaz Saray bazı tavizler karşılığında milyoner vergisini değerlendirmeye almıştı.



Bazı Cumhuriyetçiler, 2017'de Trump döneminde yüzde 21’e indirilen kurumlar vergisi sonrası en yüksek bireysel vergi oranını tekrar yüzde 39 seviyelerine çıkarmayı öneriyor. Bu oranın yükseltilmesi, özellikle yılda 1 milyon dolardan fazla kazananları hedef alacak.



Ekonomistler, Trump’ın gelir vergisinin yerine geçebileceğini öne sürdüğü gümrük vergilerinin düşük gelirli kesimleri daha çok etkilediği konusunda uyarıda bulunuyor. Ancak Trump, bu vergilerin potansiyel getirisine sık sık vurgu yapıyor.



Trump’ın yakın çevresinden bazı isimler —örneğin Başkan Yardımcısı J.D.S. Vance ve Hazine Bakanı Scott Bessent— milyoner vergisine destek verirken, şu an için bu görüş parti genelinde yeterli destek görmüş değil. Trump da bu fikre artık daha mesafeli yaklaşmaya başladı.