Trump'ın vergileri otomotiv devlerini sarstı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) ek gümrük vergileri uygulayacağını açıklamasının ardından Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinin hisseleri düşüşe geçti.



ABD Başkanı Trump'ın, Kanada, Meksika ve Çin'den gelen mallara geniş kapsamlı gümrük vergileri getirmesi, Avrupa'da otomobil üreticilerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.



Europe Stoxx 600'de otomobil ve parçaları endeksi yüzde 4,1 kayıpla iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.



Avrupalı üreticiler Volkswagen, Volvo Cars, Daimler Truck, Porsche ve BMW'nin hisseleri yüzde 5'ten fazla düşüş gösterirken, Fransız otomobil parçaları tedarikçisi Valeo'nun hisseleri ise yaklaşık yüzde 8 geriledi.



Bunların yanında, Almanya'da Dax 40 endeksinin de ticaret savaşı korkularıyla son günlerdeki yeni rekor arayışına bugün son vermesi dikkati çekti. Endeks, sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.



AVRUPA BİRLİĞİ'NE TARİFE UYGULANACAK



Trump, seçim kampanyasında Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen ürünlere tarife getireceği söylemlerini gerçekleştirdi.



ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname ile Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirildi.



Trump, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra AB'ye de tarife uygulayacaklarını belirterek, "Avrupa Birliği çizgiyi aştı. Ne olacağını göreceğiz fakat Avrupa Birliği'ne kesin (tarife) uygulanacağını söyleyebilirim. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var." ifadelerini kullanmıştı.



Analistlere göre, Alman üretici Volkswagen'in gelirlerinin yaklaşık 8 milyar eurosu ve Stellantis'in gelirlerinin yaklaşık 16 milyar eurosu Trump'ın tarifelerinden etkilenecek.