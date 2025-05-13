Trump'ın yeni dönem ilk durağı Ortadoğu: Neden Körfez ülkelerini tercih etti?

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemindeki ilk resmi yurt dışı seyahati için Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan önemli bir diplomatik tur başlattı.

Trump’ın geleneksel ABD başkanlarının ilk yurt dışı durakları olan Kanada, Meksika veya Avrupa ülkeleri yerine Ortadoğu’yu tercih ettiği ikinci örnek olarak tarihe geçiyor.

İlk başkanlık dönemi 2017'de de ilk yurt dışı gezisini petrol zengini Suudi Arabistan'a yapmıştı.

ABD'YE 1 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM

13-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan ziyaretin odak noktası, büyük ekonomik anlaşmalar. Mart ayında bu planı duyuran Trump, Körfez ülkeleriyle yapılacak milyarlarca dolarlık yatırımların ve ticari iş birliklerinin Amerikan ekonomisine güçlü katkı sunacağını vurgulamıştı.

Beyaz Saray’a göre Suudi Arabistan’dan 1 trilyon dolarlık bir yatırım hedeflenirken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de önümüzdeki 10 yıl içinde ABD’ye 1,4 trilyon dolar yatırım yapması bekleniyor.



Uzmanlara göre, Körfez ülkelerinin mali rezervleri, stratejik yatırım fonları ve küresel pazardaki enerji gücü nedeniyle ABD için son derece önemli. Trump ise içerideki ekonomik zorlukları dengelemek adına, Körfez’den sağlanacak yatırımları siyasi başarı öyküsü olarak sunmak istiyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN ETKİSİ ARTIYOR



Öte yandan Körfez ülkelerinin diplomatik etkisi de artıyor. Suudi Arabistan, hem ABD hem Rusya ile Ukrayna savaşı kapsamında önemli arabuluculuk girişimlerinde bulundu. Şubat ayında Riyad’da gerçekleşen ABD-Rusya görüşmesi, savaşın başlangıcından bu yana yapılan ilk yüz yüze temas olarak dikkat çekmişti. Ayrıca Suudi Arabistan ve BAE, savaş esirlerinin değişimi gibi hassas konularda da rol oynadı.



Analistler, Çin başta olmak üzere ABD’nin küresel rakiplerinin de Körfez’in jeopolitik gücünün farkında olduğunu belirtiyor. Bu nedenle Washington, bölgedeki müttefikleriyle bağlarını güçlendirmeyi stratejik bir öncelik haline getirmiş durumda.

