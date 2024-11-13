Trump'ın yeni hükümet verimliliği hamlesi Dogecoin rallisini ateşledi: DOGE yükselişle zirveye çıkıyor

DOGECOİN YATIRIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR Bu adımların kripto para piyasasına olumlu yansımasıyla birlikte Dogecoin , seçim sonrası başlattığı ralli ile yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Trump , departmanın liderliğini Tesla CEO'su Elon Musk ve Strive Asset Management kurucu ortağı Vivek Ramaswamy'ye verdiğini açıkladı. Bu ekip, Trump’ın yönetiminde bürokrasiye son vererek, federal kurumlarda kapsamlı reformlar yapmayı hedefliyor.

XRP'Yİ GERİDE BIRAKTI



Dogecoin, bu yükseliş trendinde, Bitcoin’in aynı dönemdeki yüzde 30’luk artışını geride bırakarak yüzde 153 değer kazandı ve piyasa değeri açısından en büyük altıncı kripto para birimi olarak XRP'yi geçti.



PİYASA DEĞERİ 57,49 MİLYAR DOLARA ULAŞTI



Şu anda Dogecoin’in piyasa değeri 57,49 milyar dolara ulaşmış durumda.