Trump'tan Apple'a "dur" talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, Apple CEO'su Tim Cook'tan ABD için cihaz üretmek üzere Hindistan'da fabrika kurmayı durdurmasını istediğini ve iPhone üreticisini Çin'den uzaklaşırken yerli üretimi arttırmaya zorladığını söyledi.

"TIM COOK'LA SORUN YAŞADIM"



Trump, devlet ziyareti için bulunduğu Katar'da Apple CEO'su ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak "Dün Tim Cook ile küçük bir sorun yaşadım. Hindistan'ın her yerinde inşaat yapıyor. Hindistan'da inşaat yapmanı istemiyorum." dedi. Trump, görüşmelerinin sonucunda Apple'ın "ABD'deki üretimini arttıracağını" söyledi.



Trump'ın yorumları, Apple'ın ABD'de sattığı iPhone'ların çoğunu önümüzdeki yılın sonuna kadar Hindistan'dan ithal etme planını bozarak gümrük vergileri ve jeopolitik gerilimlerle ilgili riskleri azaltmak için Çin'in ötesine geçişini hızlandırdı. Apple, iPhone'larının çoğunu Çin'de üretiyor ve ABD'de akıllı telefon üretimi yok. Ancak yurtiçinde daha fazla işçi istihdam etme sözü verdi ve önümüzdeki dört yıl içinde yurtiçinde 500 milyar dolar harcama sözü verdi.



Apple, Mart ayına kadar olan 12 aylık dönemde Hindistan'da 22 milyar dolar değerinde iPhone üretti ve üretimini bir önceki yıla göre yaklaşık %60 arttırdı.