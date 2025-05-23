Trump'tan Apple'a tehdit: ABD'de üretilmezse yüzde 25 vergi

ABD Başkanı Donal Trump Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, Apple'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan ancak ülkede üretilmeyen iPhone'lar için yüzde 25 gümrük vergisi ödeyeceğini söyledi.



Trump "Apple İcra kurulu başkanı Tim Cook'a uzun zaman önce, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılacak iPhone'larının Hindistan'da veya başka bir yerde değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilip yapılmasını beklediğimi bildirdim. Eğer durum böyle değilse, Apple tarafından ABD'ye en az yüzde 25'lik bir Gümrük Vergisi ödenmelidir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

