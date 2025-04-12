Trump'tan Apple’ı kurtaracak adım

ABD Başkanı Donald Trump, akıllı telefon, bilgisayar ve bazı elektronik ürünleri karşılıklı gümrük vergilerinden muaf tuttu.



Bu adımın Apple ve Samsung gibi elektronik devlerine fayda sağlayabileceği belirtildi.



Bloomberg'de yer alan habere göre söz konusu muafiyet kararı, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, sabit disk ve bilgisayar işlemcisi ile çipler için geçerli olacak.



Tüketici elektroniği ürünlerinin önemli bir bölümü ABD'de üretilmiyordu. Gümrük vergileri ile birlikte bu ürünlerin fiyatlarında ciddi artışların yaşanabileceği ifade ediliyordu. Üretimin ABD'ye geri gelmesinin ise yıllarca sürebileceği kaydediliyordu.



Üretimini Çin'de yapan Apple telefonlarında yüzde 45'e varan artışlar bekleniyordu. Vietnam'ı üretim merkezi olarak kullanan Samsung'un da tarifelerden olumsuz etkilenmesi öngörülüyordu.



Bu ürünlerdeki erteleme kararının kısa süreli olabileceği belirtilirken, söz konusu ürünler için farklı bir tarife uygulanabileceği ifade edildi.



Apple'ın Trump'ın açıkladığı yeni vergilerden etkilenmemek için Hindistan'dan ABD'ye yaklaşık 1,5 milyon adet iPhone getirdiği bildirilmişti.