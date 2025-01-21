Trump'tan Avrupa'ya gözdağı

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü göreve başlamasının ardından Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Trump, Avrupa Birliği'nin hızlı bir şekilde yapabileceği tek şeyin daha fazla petrol ve doğalgaz almak olduğunu söyledi.

Meksika ve Kanada'ya yüzde 25'lik tarife için şubat ayını işaret eden Trump, Çin ile ilgili bir takvim açıklamadı.

Öte yandan AB yetkilileri, daha önce özellikle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikinde ABD'nin rolünün artırılabileceğini açıklamıştı.



Avrupa, özellikle Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatının yeni yılda tamamen durmasıyla bu alanda zaten bir adım atmak zorunda kalacaktı.



Enerjide dışa bağımlılığı yüksek olan Avrupa'nın ABD dışında fazla bir seçeneği de bulunmuyor.



ABD, petrol ve LNG'de Avrupa'nın en büyük tedarikçisi konumunda yer alırken, AB de Trump ile ilişkileri geliştirmek için ABD'den daha fazla LNG almayı planlıyor.



Avrupa, enerji ürünü ithalatındaki artışın ABD ile ticaret açığının bir ölçüde azalmasını ve bu durumun Trump'ı sakinleştirmesini bekliyor.

