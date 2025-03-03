Trump'tan Bitcoin’e güçlü destek: Yeni zirve gelir mi?

Bitcoin (BTC), ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin stratejik bir kripto rezervi oluşturmaya devam edeceğini açıklamasının ardından güçlü bir yükseliş sergiledi. Son saat içerisinde yüzde 7'nin üzerinde değer kazanan Bitcoin, 94.000 doları aşarak tarihi zirvelerine bir adım daha yaklaştı. Bu yükseliş, 78.000 dolarlık son düşük seviyelerden itibaren %19'luk bir toparlanmayı temsil ediyor.

"ORGANİK YÜKSELİŞ YAŞANDI"



On-chain veriler, Bitcoin'deki fiyat artışının büyük ölçüde spot talep tarafından desteklendiğini ve spekülatif bir hareketten ziyade organik bir yükselişin işaretlerini taşıdığını gösteriyor. Spot Kümülatif Hacim Deltası (CVD), alıcıların agresif bir şekilde devreye girdiğini ve son bir saat içinde 200 milyon doları aşan spot girişlerin gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Vadeli işlemlerdeki açık pozisyonlar ise gün içinde düşüş gösterdi ve bu durum, fiyat hareketinin kaldıraçlı spekülasyonlardan ziyade doğrudan alım yönlü işlemlerle beslendiğini doğruluyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI SONRASI YÜKSELDİ



Bitcoin'in bu yükselişi, Trump'ın açıklamalarıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. Başkanın, ABD'nin kripto varlıklara yönelik daha güçlü bir rezerv stratejisi geliştireceğini ifade etmesi, piyasa katılımcılarının Bitcoin'e olan ilgisini artırdı. Açıklamalar, özellikle kurumsal yatırımcılar ve uzun vadeli alıcılar için yeni bir güven dalgası yaratarak spot piyasada alım yönlü işlemlerin öne çıkmasını sağladı.

UZUN VADEDE İSTİKRARLI



Vadeli piyasalarda açık faizin yatay seyretmesi ve spot işlemlerin öne çıkması, piyasanın büyük ölçüde kaldıraçlı işlemlerle değil, doğrudan talep ile hareket ettiğini gösteriyor. Bu durum, genellikle sürdürülebilir bir boğa piyasasının temel işaretlerinden biri olarak görülüyor. Önceki yükseliş döngülerinde, benzer şekilde spot piyasadaki güçlü alımlar, Bitcoin fiyatının uzun vadeli istikrarlı bir ralli sürecine girmesiyle sonuçlanmıştı.

BİTCOİN YENİ ZİRVELERE YÖNELME EĞİLİMİNDE



Teknik analiz açısından bakıldığında, Bitcoin'in 91.000 dolar seviyesini kırması, yukarı yönlü momentumun devam edebileceğine işaret ediyor. Kısa vadeli yatırımcılar için volatilite yüksek olsa da, orta ve uzun vadeli yatırımcılar açısından güçlü spot talebin fiyatı desteklediği görülüyor. Eğer spot alımlar devam eder ve vadeli işlemler tarafında kaldıraç oranları düşük kalırsa, Bitcoin'in mevcut seviyelerini koruyarak yeni zirvelere yönelme ihtimali güçlenebilir.



Kripto para piyasası, Trump’ın açıklamalarının ardından daha geniş çapta da hareketlilik gösterdi. Ethereum (ETH) ve diğer büyük altcoinler de Bitcoin’in yükselişine paralel olarak değer kazandı. Ancak Bitcoin'in piyasa hakimiyeti göz önüne alındığında, fiyat hareketinin büyük ölçüde lider kripto varlığın etrafında şekillendiği görülüyor.

