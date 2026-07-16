Trump’tan dünyayı sarsacak Hark Adası tehdidi. Petrol fiyatları fırladı

WTI ham petrol fiyatları varil başına 80, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 84 dolar civarında dalgalandı. ABD 'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğini korumak amacıyla İran 'a karşı askeri harekatını yoğunlaştırmasıyla bir aylık en yüksek seviyelerine yakın kaldı.

ABD güçleri Çarşamba günü, stratejik su yoluna yakın İran füze depolama tesislerini ve fırlatma üslerini hedef alan yeni hava saldırıları düzenledi.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askeri operasyonlarını genişletmeye meyilli olduğu ve İran'ın başlıca petrol ihracat terminali olan Hark Adası'nın olası ele geçirilmesini görüştüğü yönünde haberler de vardı.

Tırmanan çatışma, petrol fiyatlarını bir aylık en yüksek seviyeye çıkardı ve Ortadoğu'da potansiyel arz kesintileriyle ilgili endişeleri yeniden canlandırdı; bu durum, arz görünümünü iyileştiren geçici barış anlaşmasının ardından ikinci çeyrekte yaşanan düşüşün yaklaşık üçte birini tersine çevirdi.

Bu arada, Ukrayna'nın Rus yakıt üretim tesislerine ve petrol tankerlerine yönelik devam eden saldırıları, küresel arzın daralmasıyla ilgili endişeleri artırdı.