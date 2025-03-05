Trump'tan ekonomi mesajları: "Tarifeler rahatsızlık yaratabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre konuşmasına ekonomiye dair önemli mesajlar veridi.



Amerikan rüyasını yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Trump, Kongre tarihinin en uzun başkanlık konuşmasını yaptı.



En önemli önceliklerinden birinin ekonomiyi kurtarmak olduğunu söyleyen Trump, önceki yönetimden ekonomik bir felaket ve enflasyon kabusunu devraldıklarını belirtti.



Trump, "Başkan olarak, bu zararı tersine çevirmek ve Amerika'yı yeniden uygun fiyatlı hale getirmek için her gün mücadele ediyorum." dedi.



ENERJİ MALİYETLERİNİ DÜŞÜRME HEDEFİ



Trump, enflasyonu yenmek için verdikleri mücadelenin ana odağından birinin enerji maliyetlerini düşürmek olduğuna dikkat çekti.



5 MİLYON DOLARA ABD VATANDAŞLIĞI



Altın Kart uygulamasından bahseden Trump, "5 milyon dolar karşılığında satışa sunulacak olan bu kartla, dünyanın dört bir yanından en başarılı istihdam yaratan insanların ABD vatandaşlığına giden yolu satın almalarını sağlayacağız." dedi.



KRİTİK MİNERALLER İÇİN TARİHİ ADIM



Trump, "Bu hafta içinde ABD'de kritik minerallerin ve nadir toprak elementlerinin üretimini önemli ölçüde arttırmak üzere tarihi bir adım atacağım." diye konuştu.



YOLSUZLUKLA MÜCADELE



Trump, vergi mükelleflerinin paralarının israf edilmesine de son vereceklerini vurguladı.



Bu amaçla Hükümet Verimliliği Departmanı'nı kurduğunu belirten Trump, yüz milyarlarca dolarlık yolsuzluk bulduklarını ve bu paranın çoğunu geri aldıklarını anlattı.



VERGİ İNDİRİMİ ÇAĞRISI



Trump, tüm gelir vergilerinde kalıcı indirimler istediklerini, bahşişlerden, fazla mesailerden ve sosyal güvenlik ödemelerinden vergi alınmaması gerektiğini belirtti.



Trump, vergi indirimlerinin bir parçası olarak, yerli üretim ve tüm imalat üzerindeki vergileri düşürmek istediklerini dile getirdi.



TARİFELER RAHATSIZLIĞA YOL AÇABİLİR



Konuşmasında gümrük vergilerine de değinen Trump, 2 Nisan'da karşılıklı tariflerin devreye gireceğini yineledi.



Trump, tarifelerin Amerika'yı yeniden zenginleştirmek ve büyük yapmakla ilgili olduğunu vurgulayarak, "Biraz rahatsızlık olacak ama bununla bir sorunumuz yok. Çok fazla olmayacak." ifadelerini kullandı.



Tarifelerin 2 Nisan'dan itibaren ABD'ye gelen tarım ürünlerine de uygulanacağını aktaran Trump, "Biraz alışma dönemi olabilir." dedi.



"ÇİP YASASI İPTAL EDİLSİN"



Eski ABD Başkanı Biden döneminde yerli yarı iletken üretiminin artırılması amacıyla hayata geçirilen CHIPS Yasası'nı "korkunç bir şey" olarak nitelendiren Trump, "Yüz milyarlarca dolar veriyoruz ve bunun hiçbir anlamı yok. Paramızı alıyorlar ve harcamıyorlar." şeklinde konuştu.



Trump, söz konusu yasadan ABD'nin kurtulması gerektiğini savundu.



PANAMA KANALINI GERİ ALACAĞIZ



Trump, büyük bir Amerikan şirketinin Panama Kanalı çevresindeki iki limanı satın alacağını açıkladı.



Panama Kanalı'nı geri alacaklarını vurgulayan Trump, "Benim yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak ve bunu yapmaya başladık bile." dedi.



GRÖNLAND'A ÇAĞRI



Grönland halkına çağrı yapan Trump, "Kendi geleceğinizi belirleme hakkınızı güçlü bir şekilde destekliyoruz. Eğer seçerseniz sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.