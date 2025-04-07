Trump'tan faiz indirimi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, faiz indirimi için bir kez daha çağrı yaptı.



Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) işleri ağırdan aldığını belirterek, "Fed faizleri indirmeli" dedi.



ABD'nin gümrük vergilerinden haftada milyarlarca dolar kazandığını vurgulayan Trump, Çin'in zaten gülünç derecede yüksek olan gümrük vergilerini artırdığını ifade etti.



Piyasalardaki düşüşe ilişkin Trump, "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.



Trump'ın gümrük vergilerinin ardından piyasalar altüst olmuştu. Hisse senetleri, kripto paralar gibi riskli varlıklarda rekor düşüşler yaşanmıştı.

Diğer taraftan yatırımcılar gümrük vergileri nedeniyle resesyon tehlikesinin arttığını, Fed'in mayıstan itibaren faiz indirimine gideceğini fiyatladı.

ABD'de bu yıl 25 baz puan büyüklüğünde beş tane faiz indirimi beklentisi yükseldi.

