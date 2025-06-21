Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz tepkisi: "Moron"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi sabit tutmasna sert tepki gösterdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadelerle Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedef aldı.

Paylaşımında Powell'a yönelik "aptal", "moron", "ahmak" gibi ifadeler kullanan bulunan Trump, "Yönetim Kurulu neden bu tam ve gerçek moronu devre dışı bırakmıyor bilmiyorum.

Belki, sadece belki, onu kovma konusundaki fikrimi değiştirmek zorunda kalacağım. Ama ne olursa olsun, görev süresi yakında sona eriyor." dedi.



"BUNU FARKLI ŞEKİLLERDE DENEDİM"

Trump, faiz oranlarının düşürülmesinin ABD'ye yılda 1 trilyon dolara kadar tasarruf sağlayacağını savunarak, şöyle devam etti:

"Kendisine yönelik sert eleştirilerimin, yapması gereken şeyi, yani faiz oranlarını düşürmesini zorlaştırdığının tamamen farkındayım, ancak bunu farklı şekillerde denedim."

"NEDEN KÖTÜ OLACAĞINI BİLMİYORUM"

Powell'a yönelik uzun süredir sert eleştirilerde bulunan ABD Başkanı Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte Powell'ı görevden almayacağını ifade etmişti.

Trump, Powell'ı faiz indirimi yapmaya ikna edemediklerini belirterek, "Yalan haberler, 'Onu kovarsan çok kötü olur' diyor. Neden kötü olacağını bilmiyorum ama onu kovmayacağım." diye konuşmuştu.