Trump'tan federal çalışanlara teklif: İstifa edene 7 maaş verilecek

ABD'de Başkan Donald Trump hükümetinin, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat teklif eden e-posta gönderdiği bildirildi.



ABD'de federal hükümetin insan kaynakları kurumu olan Personel Yönetim Ofisi (OPM), konuya ilişkin tüm çalışanlara e-posta yoluyla bir not gönderdi.



Notta, 6 Şubat'a kadar görevlerinden kendi istekleriyle ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaşları tutarında tazminat ödeneceği ifade edildi.



Notta, Covid-19'dan bu yana uzaktan çalışan federal çalışanların büyük çoğunluğunun haftanın 5 günü fiziksel olarak ofislerine dönmeleri gerektiği belirtildi.



"Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suiistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir." ifadesi kullanıldı.



İSTİFA MEKTUBU DA GÖNDERİLDİ



Öte yandan e-postada, 7 aylık maaş tutarındaki tazminattan faydalanmak isteyenler için "ertelenmiş istifa mektubu" da yer alıyor.



Trump, göreve gelmesinin ardından federal hükümet çalışanlarının, ofislerine tam zamanlı şekilde dönmelerini gerektiren kararnameyi imzalamıştı.



Teklifin federal iş gücünün büyük bir bölümünü etkileyebileceği belirtilirken, çalışanların yüzde 43'ünün uzaktan çalıştığı ifade ediliyor.



YARDIMLARI DONDURMA KARARI MAHKEMEDEN DÖNDÜ



Öte yandan Trump yönetimi, yüz milyarlaca liralık federal yardımı dondurma kararı almıştı.



Bu karar bölge mahkeme tarafından donduruldu. ABD Bölge Yargıcı Loren AliKhan, söz konusu kararın sağlık hizmetlerinden yol yapımına kadar çeşitli programları tahrip edeceğini savundu.



Trump yönetimi, daha önce dış yardımlar ve işe alımları dondurmuş; temiz enerji projelerine kredi ve hibe verilmesini yasaklamıştı.



Demokratlar, kararı Kongre'nin federal harcamalar üzerindeki yetkisine yasa dışı bir saldırı olduğunu söylemişti.



Başkan Trump, seçim kampanyasında 6,75 trilyon dolarlık bütçeyi hafifletme sözü vermişti.