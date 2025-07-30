Trump'tan Hindistan'a yüzde 25'lik vergi sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Nisan ayında açıklanan yüzde 26'lık oranın biraz altında, yüzde 20-25'lik bir gümrük vergisiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi, ancak 1 Ağustos son tarihi öncesinde ticaret görüşmeleri devam ettiği için henüz nihai bir karar verilmedi.



Bu oranın olası olup olmadığı sorulduğunda Trump, "Öyle düşünüyorum" yanıtını verirken, "Hindistan iyi bir dosttu, ancak Hindistan neredeyse diğer tüm ülkelerden daha fazla gümrük vergisi uyguladı. Bunu yapamazsınız" dedi. Yüzde 20 veya daha yüksek bir gümrük vergisi, Endonezya ve Filipinler'e teklif edilen yüzde 19'dan daha iyi bir anlaşma umut eden Hindistan'ı hayal kırıklığına uğratacak. Bloomberg News daha önce, her iki ülkenin de oranı yüzde 20'nin altına çekmek için bir uzlaşma aradığını, ancak Hindistan'ın tarım ve süt ürünleri pazarlarını açma yönündeki ABD taleplerine direnmesi nedeniyle ilerlemenin yavaş olduğunu bildirmişti.