Trump'tan Intel'e can simidi: Yatırım iddiası hisseleri yükseltti

ABD’de Trump yönetiminin, çip üreticisi Intel’de hisse alımı için görüşmeler yürüttüğüne dair haberler, şirketin borsadaki hisselerine Perşembe günü yüzde 7’nin üzerinde artış getirdi.

Bloomberg’in aktardığına göre, olası anlaşma Intel’in Ohio’da planladığı üretim tesisi yatırımlarını desteklemeyi hedefliyor. Ancak hisse alımının büyüklüğü henüz netleşmedi.



Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, resmi bir açıklama yapılmadıkça bu tür haberlerin “spekülasyon” olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Intel cephesi ise görüşmeler hakkında yorum yapmazken, şirketin “Başkan Trump’ın ABD’nin teknoloji ve üretim alanındaki liderliğini güçlendirme çabalarını desteklemeye bağlı” olduğu vurgulandı.



Bu gelişme, Intel CEO’su Lip-Bu Tan ile Trump’ın birkaç gün önce yaptığı görüşmenin ardından geldi. Trump, daha önce Tan’ı Çin ile bağlantıları nedeniyle “ciddi çıkar çatışması” yaşamakla suçlamıştı.

INTEL İÇİN CAN SİMİDİ



Teknoloji analisti David Nicholson, olası yatırımın Intel’e “can simidi” olacağını belirterek, hem finansman hem de hükümet desteği sağlayacağını söyledi. Son yıllarda yapay zeka çip pazarında Nvidia’nın gerisinde kalan Intel, 2020’den bu yana piyasa değerinin yarısından fazlasını kaybederek 104 milyar dolara geriledi.



Nicholson’a göre bu adım, Çin’de görülen örneklerde olduğu gibi, ABD’de hükümet ile özel sektör arasındaki işbirliğinin derinleştiğinin bir göstergesi olacak. Nitekim bu hafta Nvidia ve AMD, Çin gelirlerinin yüzde 15’ini ABD hükümetine ödemeyi kabul etmişti.

Ohio fabrikası kritik önemde



Intel’in geleceği açısından stratejik görülen Ohio’daki fabrika projesi, dünyanın en büyük çip üretim tesisi olma hedefiyle duyurulmuştu. Ancak inşaat süreci çeşitli gecikmelerle karşı karşıya kaldı. Analist Austin Lyons, ABD’nin çip üretiminde küresel rekabet gücünü koruması için Intel’in kritik konumda olduğunu ve bu nedenle desteklenmesinin “özel bir durum” teşkil ettiğini ifade etti.



Mart ayında CEO’luk koltuğuna oturan Amerikalı girişimci Tan, şirketin mali yapısını güçlendirmeye ve hızla büyüyen yapay zeka çip pazarında yeniden ivme kazanmaya odaklanmış durumda. Trump ise geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından Tan’ın istifasını talep ederek, CEO’nun Çin ordusuyla bağlantılı şirketlerde yatırım yaptığı iddialarına atıfta bulundu.

