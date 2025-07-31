Trump'tan Kanada'ya ültimatom: "Filistin'i tanırsa anlaşma zor olur"

ABD'nin Kanada'ya yönelik tarife uygulanması için verdiği süre yaklaşırken, Kanada Başbakanı Mark Carney, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.



Trump, "Bu, onlarla ticaret anlaşmasına varmamızı çok zorlaştıracak." ifadesini kullandı.



SON TARİH 1 AĞUSTOS

Başbakan Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret müzakerelerini sonuçlandırmak için verdiği son tarihten iki gün önce, Kanada'nın ABD ile bir anlaşma yapmadığını söyledi.

Carney Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, “Ağustos ayının ilk gününe kadar sonuçlanmaması mümkün,” dedi. "Ama oradaki ekiplerle birlikte göreceğiz. Çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Trump, Kanada'nın bir ticaret anlaşmasına varması için 1 Ağustos'a kadar süre verdi ve Kanada-ABD-Meksika Anlaşması'na (CUSMA) uymayan mallara yüzde 35 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti.



Bu oran, fentanil kaçakçılığından kaynaklanan ulusal güvenlik tehdidini gerekçe göstererek Trump'ın acil durum yetkileri kapsamında şu anda yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanan Kanada ihracatına uygulanacak.



ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ürünlerine yönelik yüzde 35'lik gümrük vergisi uygulanması için 1 Ağustos'a kadar süre vermişti.



FRANSA VE İNGİLTERE'NİN ARDINDAN KANADA

Başbakan Carney dün İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonla görüştü. Görüşmede, Starmer’ın Eylül ayında BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanıma sözü ve Gazze’ye insani yardımların engellenmesi ele alındı.



Starmer, İsrail'in Gazze'ye yardım girişi sağlanmaması halinde Filistin’i tanıyaklarını açıklamıştı.



Starmer’ın bu çıkışı, kısa süre önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptığı benzer açıklamanın ardından geldi. İki ülkenin adımları, İsrail ve ABD yönetimleri tarafından sert şekilde eleştirildi.