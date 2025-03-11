Trump'tan Musk'a destek: Tesla otomobil alıyor

Donald Trump'ın başkanlık yolcuğundaki en büyük destekçisi Elon Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla, zor günlerden geçiyor. Şirketin hisseleri dört yılın en düşük seviyesine geriledi.



Trump, gerçek bir Amerikalı olarak tanımladığı Musk'ı ve Tesla'yı desteklemek amacıyla yeni bir Tesla satın alacağını duyurdu.

Başkan Trump, "Olağanüstü yeteneğini 'Amerika'yı yeniden büyük yap' idealinin arkasına koyan kişi neden cezalandırılmalıdır?" dedi. Musk ise Trump'a "teşekkür ederim" yanıtını verdi.



Şirketin hisseleri Aralık ayındaki 490 dolarlık zirveden yüzde 50'den fazla düştü. Dün yüzde 15'in üzerinde değer kaybeden Tesla, 222 dolara kadar geriledi. Şirketin piyasa değeri ise 1,5 trilyon dolarlık zirve seviyesinden 850 milyar dolara kadar indi.

Elektrikli otomobil devi, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndan (DOGE) sorumlu Üst Yönetici Musk'ın eylemleri ve Avrupa'daki aşırı sağcı siyasi partileri desteklemesinin etkisiyle ivme kaybetti. Tesla'nın Almanya'da satışları yıllık yüzde 76,3 gerilemişti.





Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 200 milyon dolardan fazla harcama yapmıştı.