Trump’tan Musk’a soğuk mesaj: Beyaz Saray'da satılık Tesla

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasında vergi indirimi tasarısı nedeniyle yaşanan gerilim büyüyor.



Başkan Trump'ın Musk'a destek için aldığı kırmızı renk Tesla Model S arabasını satışa çıkaracağı iddia edildi.



CBS News’in üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Trump’ın yılın başlarında Musk’a destek mesajı vermek amacıyla satın aldığı Tesla’yı satışa çıkarma kararı alması dikkat çekti.

Normal koşullarda kendisinin araç kullanmadığını, ancak Musk'a desteğini vurgulamak üzere araç aldığını söyleyen Trump o dönem "Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." diye konuşmuştu.

Trump, yaklaşık 80 bin dolarlık Model S'nin personelin kullanımına sunacağını belirtmişti ancak Tesla otomobil satın alındığı günden bu yana Beyaz Saray otoparkında kullanılmadan bekliyordu. Aracın satış sürecine dair henüz Beyaz Saray’dan ya da Trump cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

TESLA HİSSELERİ DÜŞTÜ

Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Musk'ın, Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını sert sözlerle eleştirmesi, iki isim arasındaki tansiyonu yükseltti.



Bu gelişmeyle, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de olumsuz etkilendi.



Tesla'nın hisseleri Trump ile Musk arasındaki tartışmanın büyümesiyle yüzde 14,3 değer kaybetti.



Hisselerinde yaşanan düşüş, elektrikli otomobil üreticisinin piyasa değerinde yaklaşık 150 milyar dolarlık kayba yol açtı.