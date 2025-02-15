Trump'tan otomobil ithalatına tarife: Nisan ayını işaret etti

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te kararname imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.



Otomobil tarifelerinin zamanlamasına ilişkin Trump, 2 Nisan tarihine işaret etti.



Trump, 1 Nisan için bir plan yaptıklarını ancak "batıl inançları" olduğunu ifade ederek, "Dedim ki 2 Nisan yapalım. Sadece bir gün çok para tutuyor ama 2 Nisan'da yapacağız." diye konuştu.

"TARİFE KOYARAK ÇELİK SEKTÖRÜNÜ KURTARDIK"



İlk döneminde tarife koyarak çelik sektörünü kurtardığını öne süren Trump, bu sayede Çin'den yüz milyarlarca dolar değerinde gümrük vergisi aldıklarını kaydetti.



Trump, bunu yapmamış olsaydı ABD'nin bir tane bile çelik fabrikası kalmayacağını savunarak, ülkenin askeri ve diğer alanlarda çeliğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.



US Steel'i de kurtardıklarını anlatan Trump, "Şimdi bence çok karlı hale gelecek. Gümrük vergileri pek çok sektörü kurtaracak." değerlendirmesinde bulundu.



Trump, US Steel'in yabancı bir şirkete satılmasına izin vermek istemediklerini vurgulayarak, şirketi satın almak isteyen Nippon Steel'in yatırımcı olacağını yineledi.

"KDV TARİFE OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planına ilişkin bir başkanlık kararını imzaladı.



Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir planın geliştirilmesi talimatının verildiği kararı imzalamasının ardından açıklamada bulundu.



Trump, KDV sistemini kullanan ülkeleri ele alacaklarını dile getirerek, bu sistemin tarifeden çok daha "cezalandırıcı" olduğunu savundu.



Başkan Trump, "KDV, bir tarife olarak değerlendirilecek." diye konuştu.

"HER ÜLKE TEK TEK İNCELENECEK"

ABD Ticaret Bakan Adayı Lutnick de karşılıklı tarifeler konusunda her ülkeyi tek tek inceleyeceklerini anlattı. Lutnick, çalışmalarını 1 Nisan'a kadar tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

