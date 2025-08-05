Trump'tan Putin'e tehdit... Fed başkanı tercihini açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump "İstihdam istatistikleri çağ dışı ve siyasi" diyerek Fed Başkanı Jerome Powell için de "Çok siyasi bir kişilik" olduğunu vurguladı.



Trump, Fed başkanını yakında açıklayabileceğini, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in olduğu yerde kalmayı istediğini ve bu nedenle listeden çıkardığını söyledi.



Yarı iletkenler ve çipler konusunda gelecek hafta açıklama yapacağını belirten Trump, ilaç sektörüne başlangıçta küçük tarife konulacağını bir yıl içinde ise yüzde 150-200'e çıkarılacağını söyledi.



PUTİN'İ EKONOMİYLE TEHDİT ETTİ



Ukrayna savaşına ilişkin olarak Trump, "Enerji fiyatları düşerse Putin insanları öldürmeyi durdurur." dedi.



HİNDİSTAN'A RUS PETROLÜ CEZASI



Trump, Rus petrol ithalatı nedeniyle Hindistan'a yakında gümrük tarifesini yükselteceğini ve uzlaşamadıkları noktada tarifelerin yüksek kalacağını ifade etti.

ÇİN'LE ANLAŞMA YAKIN



Çin Devlet Başkanı Şi'nin toplantı çağrısı yaptığını söyleyen Trump, anlaşmaya çok yakın olduklarını ve Xi ile yıl sonundan önce bir ticaret anlaşması için biraraya geleceklerini söyledi.