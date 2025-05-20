Trump'tan şaşırtan çevreci adım: Durdurma kararını geri çekti

Trump yönetimi, geçtiğimiz ay New York açıklarında inşası devam eden dev Empire Wind rüzgar santrali projesini alışılmadık bir kararla durdurmuş, bu karar eyalet yetkililerinden büyük tepki toplamıştı.

Ancak yoğun baskılar sonucu, Pazartesi günü inşaatın yeniden başlamasına izin verildi.

New York Valisi Kathy Hochul, haftalardır Başkan Donald Trump ve İçişleri Bakanı Doug Burgum’la doğrudan görüşmeler yürüttüğünü, projenin stratejik önemini vurguladığını açıkladı.

Hochul, “İşçi temsilcilerini ve iş dünyasını masaya getirerek, projenin yalnızca çevresel değil ekonomik faydalarını da ortaya koyduk. Sonunda Beyaz Saray ve Equinor’la yapılan yapıcı görüşmeler neticesinde bu kritik kararın geri çekilmesini sağladık” dedi.

DURDURULMASI 50 MİLYON ZARARA UĞRATTI

Norveçli enerji şirketi Equinor tarafından yürütülen ve tamamlandığında 500 bin haneye enerji sağlayacak olan proje, geçtiğimiz ay Burgum’un “izin sürecinin aceleye getirildiği” gerekçesiyle aniden durdurulmuştu. Ancak federal çevre incelemeleri dört yıl boyunca sürmüş ve Equinor gerekli tüm izinleri almıştı.

Proje durduğunda, şirket haftalık 50 milyon dolarlık zarara uğradığını, birçok gemi ve işçinin boşta kaldığını duyurmuştu. Projenin yüzde 30’u tamamlanmıştı ve inşaatın 2027 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

RÜZGAR ENERJİSİNE KARŞI MI?

Trump’ın uzun süredir rüzgar enerjisine karşı olduğu biliniyor. İskoçya’daki golf sahasının yakınında kurulması planlanan bir rüzgar çiftliğini engellemeye çalışmış ancak başarısız olmuştu. Başkanlık görevine ikinci kez geldiği ilk gün, açık deniz rüzgar projelerini durdurmaya yönelik bir kararname imzaladı.

New York’un enerji hedefleri kapsamında Empire Wind gibi projelere büyük önem veriliyor. Hâlihazırda faaliyette olan tek açık deniz rüzgar santrali South Fork, 70 bin eve elektrik sağlıyor. Empire Wind’in 816 megavat, yakında inşasına başlanması beklenen Sunrise Wind’in ise 924 megavat kapasitesi olacak.

Uzmanlara göre, bu projeler hayata geçirilmezse New York City ve Long Island ciddi bir elektrik sıkıntısı riskiyle karşı karşıya kalabilir. Şehir, iklim hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerjiye olan bağlılığını sürdürmek zorunda.