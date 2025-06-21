Trump'tan tatil tepkisi: "Her güne bir tatil düşüyor, bu değişmeli!"

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın çok fazla ulusal bayramı olduğunu ve bunların ekonomiye zarar verdiğini söyledi.

Trump, "ABD'de çok fazla çalışılmayan tatil var, tüm bu işletmelerin kapalı kalması ülkemizde milyarlarca dolara mal oluyor" dedi. Trump açıklamasını, Amerika Birleşik Devletleri'nde Afroamerikan kölelerin azat edilişinin kutlandığı Juneteenth günü yaptı.

İşçilerin de bunu istemediğini belirten Trump, "Yakında yılın her bir çalışma günü için bir tatilimiz olacak. Amerika'yı tekrar müthiş yapmak istiyorsak, bunun değişmesi gerek!" ifadelerini kullandı.

ABD'DEKİ FEDERAL TATİLLER



Yeni Yıl Günü (1 Ocak)

Anma Günü (Mayıs ayının son Pazartesi günü; 2025'te 26 Mayıs)

Bağımsızlık Günü (4 Temmuz)

İşçi Bayramı (Eylül ayının ilk Pazartesi günü)

Şükran Günü (Kasım ayının dördüncü perşembesi)

Noel Günü (25 Aralık)

Martin Luther King, Jr.'ın doğum günü (Ocak ayının üçüncü Pazartesi günü)

Washington'un Doğum Günü (Şubat ayının üçüncü Pazartesi günü; 2025'te 17 Şubat)

Juneteenth (19 Haziran)

Kolomb Günü (Ekim ayının ikinci Pazartesi günü; 2025'te 13 Ekim)

Gaziler Günü (11 Kasım)



TATİL GÜNLERİ EKONOMİYE ZARAR VERİYOR MU?



Trump’ın açıklamaları, resmi tatillerin ekonomik etkileri üzerine yapılan araştırmaları yeniden gündeme getirdi. İki ekonomistin 2022 yılında yaptığı çalışmaya göre, bir tatilin hafta sonuna denk gelmesi ve hafta içine ertelenmemesi durumunda ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) yüzde 0,08 ila yüzde 0,2 oranında artabiliyor.

Özellikle imalat sektörü bu tür tatillerden en çok etkilenen alanların başında geliyor. Ancak uzmanlar bu etkinin yalnızca kısa vadede geçerli olduğunu vurguluyor. Araştırmalara göre ücretli izinler, çalışanların moralini yükselterek uzun vadede üretkenliği artırıyor.

Aşırı çalışma ise verimliliği düşürebiliyor. Microsoft’un dünya genelinde 31 bin kişiyle yaptığı ankette, çalışanların üçte biri son beş yılda iş temposuna ayak uydurmanın “imkânsız” hale geldiğini belirtti. Ernst & Young tarafından yapılan başka bir ankette ise, çalışanların her 10 ek tatil saati için performanslarının ortalama yüzde 8 arttığı ve daha az işten ayrıldıkları görüldü.



TÜKETİCİ HARCAMALARI DA ARTIYOR



Öte yandan, federal tatillerin ekonomik hayata tek yönlü etkileri yok. Trump’ın iddialarının aksine, bu günlerde acil servis, perakende ve ulaşım gibi sektörlerde birçok çalışan görevine devam ediyor. Ayrıca tatil dönemlerinde tüketici harcamalarının arttığına dikkat çekiliyor. Özellikle turizm, otelcilik ve perakende sektörleri bu artıştan doğrudan fayda sağlıyor. Bu avantaj yalnızca büyük işletmelerle sınırlı değil. 2018’de Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırma, resmi tatillerin küçük dükkanlara ortalama 253 sterlin (yaklaşık 340 dolar) ek kâr getirdiğini ortaya koydu.