Trump'tan ticarette yeni vergi sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da başkanlık kararnameleri imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.



Birçok şirketin kendisiyle iletişime geçtiğini ve tarife, vergi ve teşvik politikaları dolayısıyla ABD'ye geri dönmek istediğini aktaran Trump, ülkeye dönecek çip ve otomobil şirketlerini gelecek birkaç hafta içinde duyuracaklarını söyledi.



Trump, otomobillere yönelik tarife oranının ne olacağına yönelik soru üzerine, muhtemelen bunu 2 Nisan'da söyleyeceğini ancak yüzde 25 civarında olacağını kaydetti.



Yarı iletkenler ve ilaçlara yönelik tarifelerin de yüzde 25 veya daha yüksek olacağını anlatan Trump, bunların yıl boyunca önemli ölçüde artacağını dile getirdi.



Trump, ancak bu şirketlere ülkeye dönmeleri için zaman vermek istediklerini ifade ederek, "Çünkü ABD'ye geldiklerinde ve burada tesisleri veya fabrikaları olduğunda, tarife yok. Bu yüzden onlara biraz şans vermek istiyoruz." diye konuştu.



Avrupa Birliği'nin otomobil tarifelerini ABD'nin uyguladığı seviyeye kadar düşürdüğünü söyleyen Trump, önemli miktarda tasarruf ettiklerini belirtti.



Trump, Venezuela'nın Chevron ve diğer enerji şirketleri aracılığıyla petrol ürünlerini ihraç etmesine izin vermeye devam etmeyi düşünüp düşünmediğine yönelik soruya, "Belki de hayır, buna bakıyoruz." yanıtını verdi.