Trump'tan varlık fonu açıklaması: Önce borçlar ödensin

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin bir varlık fonu kurmadan önce borçlarını ödemesi gerektiğini belirterek, bir yıl içinde bir fon oluşturma planlarında olası bir değişikliğin sinyalini verdi.



Trump, "Borcu ödeyip fonu borç ödendikten sonra kurmayı tercih ederim" dedi.



Trump Şubat ayında imzaladığı bir kararname ile önümüzdeki yıl içinde bir varlık fonu kurulmasını emretmişti. Trump daha önce ABD ithalatına uygulanan gümrük vergilerinden elde edilen gelirin varlık fonunun temelini oluşturabileceğini söylemişti.



Hazine Bakanlığı'na göre ABD'nin borcu şu anda 36.2 trilyon dolar ile Ocak ayında Kongre tarafından belirlenen 36.1 trilyon dolarlık limitin üzerinde bulunuyor.



Dünyanın en büyük varlık fonlarından bazılarına ev sahipliği yapan Körfez bölgesine atıfta bulunan Trump, "Biliyorsunuz, bu insanların borcu yok. Fona sahip olmak güzel. Howard'a (Ticaret Bakanı Howard Lutnick) diyorum ki, biraz erkenciyiz çünkü borcumuz var"