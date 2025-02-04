Trump'tan varlık fonu adımı: Bitcoin dahil edilecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, varlık fonu kurulmasına dair kararname imzaladı. Trump, fonun TikTok'u satın alabileceğini söyledi.



Trump, ABD'ye ait bir egemen varlık fonu oluşturulması yönünde ilk adımı attı.



Dün imzaladığı kararnameyle süreci resmen başlattığını duyuran Trump, fonun kısa süre içinde dünyanın en büyüklerinden biri olacağını ifade etti.



"Bu fon için büyük bir servet yaratacağız." diyen Trump, finansmanın nereden sağlanacağına dair net bir açıklama yapmadı.



Trump, kararnameyi imzaladıktan sonra fonun TikTok'u satın alabileceğini de öne sürdü.



Fonla ilgili en dikkat çekici spekülasyonlardan biri ise Bitcoin'in dahil edilip edilmeyeceği...



Konuya ilişkin ilk ipucu, Trump’a yakınlığıyla bilinen ABD Senatörü Cynthia Lummis’ten geldi.



Lummis, sosyal medya paylaşımında, "Bu büyük ₿ir olay" ifadesini kullanarak, Bitcoin'in fonun bir parçası olabileceğine dair güçlü bir işaret verdi.