Trump'tan vergi talimatı: "KDV, tarife olarak değerlendirilecek"

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planına ilişkin bir başkanlık kararını imzaladı.



Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir planın geliştirilmesi talimatının verildiği kararı imzalamasının ardından açıklamada bulundu.



Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız." dedi.



Trump, KDV sistemini kullanan ülkeleri ele alacaklarını dile getirerek, bu sistemin tarifeden çok daha "cezalandırıcı" olduğunu savundu.



Başkan Trump, "KDV, bir tarife olarak değerlendirilecek." diye konuştu.



"ŞİRKETLER ABD'YE GERİ DÖNECEK"



Ülkelerin ABD'ye karşı gümrük vergilerini azaltmaları veya sonlandırmaları gerektiğini belirten Trump, bir ürünün ABD'de üretilmesi halinde ise tarife uygulanmayacağını aktardı.



Trump, "Birçok şirket ürünlerini ABD'de üretmek için geri dönecek, çünkü gümrük vergisi olmayacak." dedi.



"FİYATLAR KISA VADEDE BİR MİKTAR ARTABİLİR"



Çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25 oranındaki gümrük vergisinin bu planın üstünde olacağına işaret eden Trump, otomobiller, çipler ve ilaçlara yönelik tarifelerin de bu planın ötesinde olacağı aktardı.



Trump, tarifeler nedeniyle fiyatların yükselip yükselmeyeceğine ilişkin sorular üzerine, istihdamın artacağını düşündüğünü, fiyatların kısa vadede bir miktar artabileceğini ancak sonrasında düşeceğini dile getirdi.



Faiz oranlarının da nihayetinde düşeceğini belirten Trump, bunun tarifelerle "el ele" gittiğini yineledi.



NİSAN AYINA KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR



ABD Ticaret Bakan Adayı Lutnick de karşılıklı tarifeler konusunda her ülkeyi tek tek inceleyeceklerini anlattı. Lutnick, çalışmalarını 1 Nisan'a kadar tamamlamayı planladıklarını kaydetti.



Öte yandan karşılıklı tarife planına ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, mütekabiliyet eksikliğinin ABD'nin "büyük ve kalıcı" ticaret açığının bir nedeni olduğu belirtildi.



ABD'nin 1975'ten bu yana her yıl ticarette açık verdiği ve 2024'te mal ticaretindeki açığın 1 trilyon doları aştığı belirtilen açıklamada, dijital hizmet vergisi gibi karşılıklı olmayan vergilerin ise ABD'li şirketlere yılda 2 milyar doların üzerinde maliyet çıkardığı kaydedildi.